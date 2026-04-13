Мошенники активизировались в преддверии Дня Победы: фейковые выплаты и подарки для кражи данных

В преддверии Дня Победы мошенники используют различные схемы обмана, включая фейковые выплаты, компенсации и подарки, для кражи личных данных и денежных средств граждан. Правоохранительные органы призывают к бдительности и предостерегают от передачи конфиденциальной информации.

Мошенники активизировали свои усилия, используя предпраздничную суету в преддверии Дня Победы, чтобы выманивать деньги и личные данные у граждан. Пресс-служба управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 13 апреля сообщила о росте числа мошеннических схем, связанных с фейковыми выплатами, компенсациями и подарками к 9 мая .

Аферисты используют различные тактики, чтобы обмануть доверчивых граждан, включая рассылку сообщений со ссылками на фишинговые сайты, звонки от лже-представителей Пенсионного фонда или банков, а также использование курьеров, якобы доставляющих подарки, но требующих предоплату или данные банковских карт. Цель этих преступных действий — получить доступ к финансовым средствам граждан или заполучить их личную информацию, такую как номера карт, сроки действия и CVV-коды. Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Согласно информации, предоставленной пресс-службой, мошенники активно используют праздничную тематику, чтобы увеличить вероятность успеха своих афер. Они прикрываются обещаниями выплат, компенсаций и подарков к 9 мая, создавая у граждан ложное чувство доверия и надежды. Под предлогом получения обещанных благ, злоумышленники пытаются выудить конфиденциальные данные, необходимые для доступа к банковским счетам, или заставить граждан перевести денежные средства на указанные ими счета. Особое внимание следует уделять подозрительным ссылкам, которые могут вести на поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы. На таких сайтах мошенники запрашивают личную информацию, включая данные банковских карт, что позволяет им незаконно списывать деньги со счетов. Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подчеркивает, что передача посторонним лицам паролей, сроков действия карт и кодов из SMS-сообщений категорически запрещена. Необходимо быть особенно осторожными при получении сообщений с подобными предложениями, и ни в коем случае не сообщать личную информацию неизвестным лицам. В связи с усилением антифрод-контроля в банках, мошенники постоянно ищут новые способы обмана. Один из таких способов — использование QR-кодов, которые размещаются на поддельных бумажных квитанциях, распространяемых в почтовых ящиках. По данным исследования сервиса «Выберу.ру», этот метод является одним из наиболее распространенных. Сканирование такого QR-кода может привести к перенаправлению на фишинговый сайт, краже данных или установке вредоносного программного обеспечения. Правоохранительные органы призывают граждан проявлять повышенную бдительность, не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные на неизвестных сайтах и тщательно проверять информацию, прежде чем совершать какие-либо финансовые операции. Если вы получили подозрительное сообщение или звонок, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию. Важно помнить, что настоящие представители банков или государственных учреждений никогда не будут запрашивать у вас конфиденциальную информацию по телефону или через интернет. Защита от мошенничества начинается с осознания рисков и соблюдения элементарных правил безопасности





