Мошенники создают поддельные сайты авиакомпаний и объявления о фиктивной аренде жилья

Мошенники перед началом летних отпусков начали массово создавать поддельные сайты авиакомпаний и объявления о фиктивной аренде жилья. Цель таких сайтов - получить данные банковских карт и деньги покупателей.

Мошенники перед началом летних отпусков начали массово создавать поддельные сайты авиакомпаний и объявления о фиктивной аренде жилья, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По словам депутата, фейковые ресурсы внешне практически не отличаются от оригиналов: на них размещены логотипы, фотографии и даже убедительные отзывы. Цель таких сайтов - получить данные банковских карт и деньги покупателей. Не менее популярна схема с арендой жилья. Туристам предлагают квартиры и дома у моря по заниженным ценам и требуют срочно внести предоплату, после чего объявление вместе с автором исчезает.

Особенно насторожить должны любые предложения, которые выглядят слишком выгодными по сравнению с рынком. Если стоимость проживания или перелёта заметно ниже средней, это повод тщательно проверить информацию. Он также напомнил, что несколько дополнительных минут на проверку сайта или арендодателя могут сохранить не только деньги, но и весь отпуск. Мошенники прекрасно понимают, что человек в ожидании отпуска становится менее внимательным, особенно когда видит привлекательные цены на билеты или туры.

Это может привести к потере денег и даже к проблемам с законом





