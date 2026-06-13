Мошенники target абитуриентов через поддельные сервисы оплаты общежитий

Злоумышленники создают фальшивые платёжные сервисы для оплаты общежитий, клонируют официальные каналы вузов и рассылают вредоносное ПО, prey на тревоге абитуриентов. Эксперты предупреждают о необходимости бдительности и правиле "нулевого доверия".

Мошенники активно создают поддельные сервисы для оплаты проживания в студенческих общежития х. После получения денег они исчезают, оставляя абитуриентов без жилья и средств. Злоумышленники также копируют официальные каналы вузов, предлагая услуги вроде "ускоренной проверки документов" или "консультации куратора" через личные сообщения, чтобы собрать персональные данные или данные банковских карт.

Кроме того, они могут распространять вредоносное ПО под видом файлов с рейтинговыми списками, которое при открытии заражает устройство для кражи паролей и персональной информации. По словам Харитона Никишкина, гендиректора Secure-T (входит в ГК "Солар"), абитуриенты в период поступления находятся в состоянии сильного стресса, что делает их особенно уязвимыми. Он рекомендует следовать правилу "нулевого доверия": считать любую коммуникацию вне официального портала вуза потенциально опасной. Подобные схемы мошенничества становятся всё более изощрёнными и требуют повышенной бдительности от будущих студентов и их родителей





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Мошенничество Абитуриенты Общежития Поддельные Сервисы Кибербезопасность Фишинг Вредоносное ПО

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