Мошенническая схема с визами в США: десятки россиян обмануты визовым центром в Казахстане

Виза Gateway Center на территории Казахстана организовал схему обмана, изготовляя поддельные документы для получения виз через нейросети и подпольные схемы. Жертвами стали около 30 россиян, потерявших сумму более 5 миллионов рублей.

В Казахстане выявили мошенническую схему, связанную с получением американских виз, которая действовала на протяжении трёх лет и обман ула десятки россиян. Как стало известно из расследования SHOT, российские граждане, включая медийных личностей и популярных блогеров, обращались в визовый центр Visa Support.

Им предлагали платить дополнительные средства, якобы для повышения шансов на одобрение визы. Некоторые клиенты переводили по 150 тысяч рублей. Преступники изготавливали поддельные пригласительные письма и другие документы с помощью нейросетей и графических редакторов. Одного из сотрудников центра принуждали выдавать себя за «бывшего консула», чтобы успокаивать заявителей и оттягивать время.

Через три-четыре месяца ожидания клиентам сообщали официальный отказ со стороны США, при этом деньги им не возвращали. Пострадали около 30 человек, а совокупный ущерб оценивается в 5 миллионов рублей. В некоторых случаях сотрудники Visa Support даже пытались лишить визы тех, кто уже получил их по спортивной или образовательной программе. Вei один из пострадавших, блогер Генеральских (Наталья Бердникова), рассказала, что после успеха в получении визы её сотрудники центра обсуждали в чатах планы по аннулированию её документа.

В процессе расследования выяснилось, что некоторые жертвы из-за настойчивости мошенников самостоятельно устанавливали вредоносные программы на свои устройства под предлогом «технической настройки». В результате мошенники получали удалённый доступ к смартфонам, что позволяло им подделывать ещё больше данных. Следствие продолжается, и на сегодняшний день выявленные факты говорят о серьёзной организованной преступной деятельности масштабом, выходящим за пределы одной страны. Осведомители среди бывших сотрудников центра подтвердили, что система работала как лейбл обработки клиентов: от первичной консультации до полного контроля над пользователями.

