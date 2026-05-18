Мошенничество в особо крупном размере и крупное мошенничество

В Амурской области гражданин КНР обманом получил 2,2 млн рублей от соотечественника. Ивановский районный суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца. В Рязани жительница 35-летняя Юлия подозревается в крупном мошенничестве. Женщина продавала знакомым технику Apple по «сниженным ценам» через «свои каналы» поставок .

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииВ Амурской области гражданин КНР обманом получил 2,2 млн рублей от соотечественника. Ивановский районный суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.

Об этом В мае 2026 года в селе Ивановка гражданин КНР Ци обманул своего соотечественника. Он убедил его, что обладает юанями в неограниченном количестве и может обменять их на российские рубли по выгодному курсу. Для этого Ци попросил передать ему 2,2 млн рублей, принадлежащих потерпевшему Потерпевший поверил этим словам и в тот же день передал наличные. После получения денег обвиняемый скрылся и распорядился суммой по своему усмотрению.

Ци вменяют мошенничество в особо крупном размере. Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. В суде он возражал против ареста. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения — домашнем аресте либо подписке о невыезде.

Помощник прокурора, напротив, поддержал позицию следствия. Суд пришёл к выводу, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться, в том числе выехать в КНР, и тем самым воспрепятствовать расследованию. Жительница Рязани 35-летняя Юлия подозревается в крупном мошенничестве. Женщина продавала знакомым технику Apple по «сниженным ценам» через «свои каналы» поставок .

Сначала всё шло хорошо: покупатели получали телефоны и компьютеры дешевле, чем обычно. Довольные клиенты возвращались за новыми заказами и рекомендовали Юлию друзьям. Однако со временем предпринимательница перестала выполнять обещания, а потом и вовсе пропала. Пострадало более 50 человек, а общий ущерб составил не менее 8 миллионов рублей





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Мошенничество Крупное Мошенничество Амурская Область Ивановский Районный Суд КНР Мошенничество В Особо Крупном Размере Жительница Рязани Крупное Мошенничество Мошенничество Мошенничество В Особо Крупном Размере Мошенничество Мошенничество В Особо Крупном Размере Мошенничество Мошенничество В Особо Крупном Размере Мошенничество Мошенничество В Особо Крупном Размере

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Петр Павел и Андрей Бабиш вышли во 2-й тур выборов президента ЧехииПетр Павел и Андрей Бабиш вышли во 2-й тур выборов президента Чехии:

Read more »

Apple повышает цены на Apple TV+, Apple Arcade и Apple One24 октября стало известно, что Apple повышает цены на Apple TV+, Apple Arcade и Apple One.

Read more »

В России резко подешевел флагманский iPhone 15 Pro MaxСамый мощный флагманский смартфон Apple, iPhone 15 Pro Max, подешевел в России на 35%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

Read more »

Apple заплатит владельцам iPhone от 7 до 35 тысяч рублей9to5Mac: Apple выплатит владельцам iPhone от $7 до $350 из-за проблем со звуком

Read more »

Apple запустит сервис с личным ИИ-терапевтаMacRumors: Apple Apple готовит сервис с личным ИИ-терапевтом Apple Health+

Read more »

У Диаса 20 голов и 15 ассистов в 35 матчах за «Баварию»Луис Диас совершил 35 результативных действий в 35 играх за «Баварию».

Read more »