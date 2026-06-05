Мошенники используют Telegram для хищения данных пользователей и выманивания денег

Злоумышленники создают фальшивые чат-боты в Telegram для хищения данных пользователей и предлагают подключить ботов для сортировки сообщений. Аферисты также активно используют схему "родственник в беде" для выманивания денег у граждан под давлением эмоций.

Злоумышленники начали создавать фальшивые чат-боты в Telegram для хищения данных пользователей на волне популярности новой функции автоматизации переписки. Об этом "Известиям" рассказал председатель координационного совета негосударственной сферы безопасности РФ Игорь Бедеров.

Он отметил, что мошенники маскируют вредоносный функционал под полезные бизнес-инструменты и предлагают подключить ботов для сортировки сообщений. Для активации таких сервисов пользователям необходимо скачать дополнительное программное обеспечение или пройти авторизацию через сторонние формы. Кроме того, аферисты продолжают активно использовать схему "родственник в беде" для выманивания денег у граждан под давлением эмоций. Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил NEWS.ru.

Он сообщил, что для защиты от подобных атак следует связываться с близкими только по проверенным номерам. Эксперт рекомендовал не поддаваться панике и задавать вопросы, ответ на которые знает только родной человек. При невозможности дозвониться нужно связаться с другими близкими, сохранить скриншоты переписки и заблокировать аккаунт мошенника. Ранее в МВД раскрыли признаки попадания номера телефона в базы мошенников. Оцените материал Обществ





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