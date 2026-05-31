Мостовой о Сафонове: сравнение с Акинфеевым и новые рекорды в ПСЖ

Эксперт Игорь Мостовой оценил выступление Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов, сравнив его путь с карьерой Андрея Акинфеева и подчеркнув уникальность достижений молодого вратаря.

Бывший вратарь сборной России и известный аналитик Игорь Мостовой высказался о недавних достижениях молодого голкипера клуба ПСЖ Матвея Сафонова. По мнению эксперта, сравнивать нового талантливого игрока с Андреем Акинфеевым, который дважды становился обладателем Лиги чемпионов, некорректно.

Мостовой подчеркнул, что Сафонов ведет свою карьеру уже чуть более пяти лет, в то время как Акинфеев провел на поле более двадцати лет, а значит их карьерные этапы отличаются по продолжительности и масштабу. Эксперт отметил, что хотя Сафонов уже в этом сезоне добился редкого подвигa - победы в двух финалах Лиги чемпионов подряд, это не делает его автоматическим преемником Акинфеева в истории российского футбола.

Он сравнил текущие успехи Сафонова с достижениями мировых легенд, отмечая, что подобные результаты могут быть достигнуты лишь самым выдающимся игрокам, а не только футболистам вроде Месси, которые могут в одиночку изменить ход турнира. По мнению Мостового, Сафонов уже входит в анналы футбольной истории, но этот факт не отменяет того, что Акинфеев по‑прежнему остаётся символом стабильности и многолетней службы национальной команде





