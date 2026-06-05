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Москва активно развивает экологичный наземный общественный транспорт

Transportation News

Москва активно развивает экологичный наземный общественный транспорт
МоскваНаземный Общественный ТранспортЭкологичный
📆6/5/2026 7:14 AM
📰aifonline
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Москва активно развивает экологичный наземный общественный транспорт, делая поездки более удобными для жителей и гостей города. Вводятся новые маршруты, корректируются существующие, добавляются остановки. Это позволяет транспорту следовать по наиболее востребованным улицам и приближаться к важным социально-объектам и станциям рельсового каркаса.

Москва активно развивается экологичным наземным общественным транспортом, делая поездки более удобными для жителей и гостей города. Вводятся новые маршруты , корректируются существующие, добавляются остановки. Это позволяет транспорту следовать по наиболее востребованным улицам и приближаться к важным социально-объектам и станциям рельсового каркаса.

В течение учебного года автобусы и электробусы осуществляли перевозки по 14 регулярным маршрутам до городских школ в 10 районах столицы. За этот период было совершено более 700 тысяч поездок, сообщил заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Для удобства учащихся и их родителей транспорт следовал по скорректированным маршрутам в определенные часы, обозначенные дополнительной буквой после номера маршрута. Маршруты с162а и 878у продолжают свою работу.

В сентябре все специальные школьные маршруты будут возобновлены.

"Мы продолжаем повышать комфорт и безопасность всех пассажиров, в том числе учащихся. Мосгортранс обеспечивает поездки не только по регулярным направлениям до школ. Автобусы туристического класса доставляют школьников и студентов колледжей на выставки и экскурсии в рамках проекта Мэра Москвы Сергея Собянина "Музеи — детям". В прошедшем учебном году на культурные площадки столицы доставили более 475 тыс. пассажиров", — рассказал Ликсутов.

Полный список маршрутов до учебных заведений можно найти на сайте. С начала года для юных пассажиров автобусов и электробусов Мосгортранса были внедрены следующие изменения: В Москве в прошлом году были произведены следующие изменения в работе наземного транспорта: Всего за 2025 год на автобусах и электробусах было совершено свыше 1,1 млрд поездок, что на 35 млн больше, чем годом ранее. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в столице уделяется большое внимание модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры.

Это включает увеличение количества удобных маршрутов городского транспорта и обновление подвижного состава. Кроме того, Москва начала развивать Центральный транспортный узел, который станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 млн жителей одиннадцати регионов страны

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