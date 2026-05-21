Московские школьники завоевали главный приз Всероссийской олимпиады школьников 2025/2026 учебного года

Градоначальник Москвы Сергей Собянин поздравил московских учащихся с окончанием заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, отметив их бесшабашный успех. Протянув анализ количества школьников Москвы и всей страны, он сделал вывод, что московские школьники показали результат в 5 раз лучше, чем в среднем по стране. Особенно выделился девятиклассник Международной школы смешанного образования Арсений Гасаненко, который завоевал пять дипломов.

Москва, 21 мая - АиФ-Москва. Сергей Собянин поздравил московских учащихся с победой в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2025/2026 учебного года.

«Действительно, число призеров и победителей от Москвы огромное. Если мы посмотрим количество школьников Москвы и количество школьников со всей страны, то получится, что московские школьники показали результат в пять раз лучше, чем в среднем по стране», — подчеркнул градоначальник. Собянин также напомнил, что представители Москвы завоевали почти две трети всех призовых мест в составе национальной сборной на международных соревнованиях. Состязания проводились в крупнейших вузах столицы.

В состав московской команды на финале вошли учащиеся из 375 школ города. Столичные школьники получили 354 диплома победителей и 1618 дипломов призеров. Общее количество — 1972 диплома, что стало абсолютным рекордом за всю историю этих интеллектуальных состязаний. Москва уверенно сохраняет лидерство в олимпиадном движении России — на ее долю приходится 47 процентов всех дипломов победителей и призеров.

В этом году в массовом школьном этапе участвовало более 520 тысяч московских учеников. Финальный тур проходил с 14 марта по 3 мая в 13 регионах РФ и на территории «Сириус». Москва принимала заключительные соревнования по восьми предметам: английскому, испанскому, итальянскому, китайскому и французскому языкам, информатике, труду (технологии), математике. Улучшились результаты и по другим предметам: по биологии сборная Москвы получила 128 дипломов, по русскому языку — 112, по математике — 80, по праву — 107.

Особенно выделился девятиклассник Международной школы смешанного образования Арсений Гасаненко, который завоевал пять дипломов: по астрономии, химии (победитель), физике (призер), математике и информатике (призер). Как и в предыдущие годы, московские школьники получили дипломы по всем 24 дисциплинам. По информатике (профиль «программирование») они завоевали 112 дипломов — это более чем в три раза превышает показатели 2010 года. С учетом направлений робототехники, информационной безопасности и искусственного интеллекта общее число дипломов по информатике достигло 303.

Особенного внимания заслуживают успехи школьников с ограниченными возможностями здоровья, которые соревновались наравне со всеми и показали высокие результаты по 12 предметам. Подробнее с достижениями московских учащихся можно ознакомиться на mos.ru





