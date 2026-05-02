Москвичи переезжают в новые квартиры в Митине по программе реновации

РеновацияМоскваМитино
📆5/2/2026 9:19 AM
В Митинском районе Москвы жители пяти старых домов получили новые квартиры в рамках программы реновации. Программа охватывает около 80% зданий, подлежащих переселению, и обеспечивает комфортное жилье с современной инфраструктурой.

Москва , 2 мая – Жители пяти старых домов в Митинском районе Москвы получили возможность переехать в новые квартиры, построенные в рамках программы реновации жилого фонда.

Это важный шаг в масштабной программе обновления городской среды, направленной на улучшение качества жизни москвичей и создание комфортной городской среды. По словам Владимира Ефимова, главы Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, программа реновации в Митине охватывает уже около 80% всех зданий, подлежащих переселению. Это означает, что значительная часть жителей района уже переехала или готовится к переезду в современное и комфортное жилье.

Более 980 человек из пяти домов приступили к осмотру квартир в новом жилом комплексе, расположенном по адресу Парковая улица, дом 20. Первые новостройки по программе реновации в Митине были сданы в эксплуатацию еще в марте 2021 года, и в них уже успели переехать жители шести старых зданий. В настоящее время в Митине насчитывается 11 адресов, включенных в программу реновации, что свидетельствует о ее активном продвижении.

Планируется, что около 2,4 тысячи москвичей переедут в новые дома из 14 устаревших зданий, что значительно улучшит жилищные условия для большого числа людей. Новый жилой комплекс, куда начали переселяться горожане, полностью соответствует современным требованиям и принципам безбарьерной среды. Это означает, что он доступен для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями. На первых этажах предусмотрены помещения для магазинов, бытовых услуг и городских организаций, что создает удобную инфраструктуру для жителей.

Во время переселения на первом этаже работает центр информирования, где будущие жильцы могут получить ответы на все интересующие вопросы и получить необходимую помощь. Департамент городского имущества сообщает, что почти 160 москвичей из дома 14 на Парковой улице уже начали выбирать предложенное жилье с 20 апреля. Через неделю к ним присоединились более 160 жителей дома 18. В мае к осмотру квартир присоединятся еще более 660 москвичей из домов 9, 17 и 19 на Центральной улице.

Более 50 жителей уже выразили согласие на переезд и приступили к оформлению необходимых документов, в чем им активно помогают сотрудники ведомства. Важно отметить, что переезд в новое жилье возможен сразу после заключения договора, так как квартиры предоставляются с готовым ремонтом и всем необходимым оборудованием. Жители сохранят доступ к привычной инфраструктуре, такой как поликлиники, детские сады, школы и магазины, так как новые дома расположены в непосредственной близости от старых.

Дом на Парковой улице состоит из четырех корпусов и восьми секций, в которых расположено 389 квартир общей площадью 24,7 тысячи квадратных метров. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для всех жителей, в том числе для маломобильных групп населения. Шесть квартир адаптированы для маломобильных жильцов, с широкими коридорами, специальными поручнями в санузлах и розетками на доступном уровне. В подъездах установлены современные лифты, комнаты для консьержей и места для хранения колясок и велосипедов.

Для удобства переезда предоставляются бесплатные услуги грузчиков и транспорта, которые можно заказать онлайн на портале mos.ru или в центре информирования. Записаться на осмотр квартиры и зарезервировать дату заключения договора можно через суперсервис «Переезд по программе реновации». Департамент информационных технологий разработал подробную инструкцию на портале mos.ru, которая поможет подготовиться к переезду и узнать о всех этапах процесса и необходимых документах. Кроме того, на портале доступны ссылки на полезные услуги.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома в Алексеевском районе, что также является важным шагом в реализации программы реновации. Развитие электронного правительства и предоставление онлайн-сервисов соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Цены на сливочное масло из Белоруссии выросли в седьмой раз за осеньЦены на сливочное масло из Белоруссии выросли в седьмой раз за осеньПродукт жирностью 80% и более отпускается по 520 российских рублей, а жирностью 72–80% — по 470 рублей.
Read more »

Ветеранам войны предложено выплатить 80 тысяч рублей к 80-летию ПобедыВетеранам войны предложено выплатить 80 тысяч рублей к 80-летию ПобедыДепутат Госдумы Владимир Кошелев предложил выплатить ветеранам Великой Отечественной войны 80 тысяч рублей в связи с 80-летием Победы в 2025 году.
Read more »

В Госдуме рассказали о социальных выплатах к 9 МаяВ Госдуме рассказали о социальных выплатах к 9 МаяУчастникам войны автоматически выплатят 80 тысяч рублей к 80-летию Победы
Read more »

Депутат рассказал о социальных выплатах к 9 МаяДепутат рассказал о социальных выплатах к 9 МаяДепутат Госдумы сообщил, кому автоматически выплатят 80 тысяч рублей к 80-летию Победы
Read more »

В центре Москвы развернули 80-метровую георгиевскую лентуВ центре Москвы развернули 80-метровую георгиевскую лентуВ Москве на Старом Арбате сотни участников флешмоба '80 лет Великой Победы' развернули 80-метровую георгиевскую ленту. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Read more »

Это ненадолго. Эксперт Силаев объяснил укрепление рубляЭто ненадолго. Эксперт Силаев объяснил укрепление рубля31 октября доллар США перешел отметку 80 руб. и стоит 80,50 руб., а евро подорожал до 93,39 руб.
Read more »



