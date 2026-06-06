Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Москва не видит встречного движения со стороны Вашингтона

Политика News

Москва не видит встречного движения со стороны Вашингтона
МоскваВашингтонНормализация Отношений
📆6/6/2026 5:24 PM
📰lifenews_ru
19 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 28% · Publisher: 68%

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит встречного движения со стороны Вашингтона для нормализации двусторонних связей. По его словам, главным препятствием для нормализации отношений остаётся украинский кризис. Администрация США увязывает любые шаги навстречу Москве с урегулированием этой ситуации.

Москва не видит встречного движения со стороны Вашингтон а для нормализации двусторонних связей. Финансируется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Песков подчеркнул, что для танго нужны двое и пока американцы этого не хотят, танго танцевать не будут.

Главным препятствием для нормализации отношений остаётся украинский кризис. Администрация США увязывает любые шаги навстречу Москве с урегулированием этой ситуации. В Кремле считают такую логику неверной. По словам Пескова, как только американские партнеры созреют для реального возобновления диалога, реакция последует незамедлительно. Москва ответит взаимностью

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Москва Вашингтон Нормализация Отношений Украинский Кризис Дмитрий Песков

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-06 20:23:55