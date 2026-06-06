Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит встречного движения со стороны Вашингтона для нормализации двусторонних связей. По его словам, главным препятствием для нормализации отношений остаётся украинский кризис. Администрация США увязывает любые шаги навстречу Москве с урегулированием этой ситуации.

Москва не видит встречного движения со стороны Вашингтон а для нормализации двусторонних связей. Финансируется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Песков подчеркнул, что для танго нужны двое и пока американцы этого не хотят, танго танцевать не будут.

Главным препятствием для нормализации отношений остаётся украинский кризис. Администрация США увязывает любые шаги навстречу Москве с урегулированием этой ситуации. В Кремле считают такую логику неверной. По словам Пескова, как только американские партнеры созреют для реального возобновления диалога, реакция последует незамедлительно. Москва ответит взаимностью





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