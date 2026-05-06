Московский суд утвердил приговор по делу о выводе средств за рубеж с участием блогера Лерчек

Московский городской суд оставил в силе приговор экс-партнеру блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему супругу Артему Вишняку по делу о незаконном выводе 250 млн рублей в ОАЭ. В то же время Лерчек, у которой диагностировали онкологическое заболевание, освобождена из-под домашнего ареста.

Об этом 6 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала суда. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений, а ранее назначенные наказание и штраф признаны законными. Жалобы стороны защиты удовлетворены не были, приговор вступил в законную силу. Очередное уголовное дело в отношении Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина было возбуждено в октябре прошлого года.

Их вместе с сообщником Вишняком заподозрили в незаконном выводе из России в ОАЭ свыше 250 млн рублей с использованием поддельных документов. Чекалин и Лерчек опровергли причастность к выводу средств за рубеж, однако мужчина признал вину в нарушении налогового законодательства. Блогера Лерчек записали на видео в фитнес-клубе Москвы. Что известно В феврале текущего года Чекалина родила своего четвертого ребенка от аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини.

На следующий день ее госпитализировали. Позже он сообщил, что блогер, у которой при одном из обследований нашли раковые клетки, начала проходить лучевую терапию. После, 16 марта, блогера освободили из-под домашнего ареста, судебное производство по уголовному делу было приостановлено из-за онкологического заболевания, которое было выявлено у фигурантки. В ходе расследования выяснилось, что средства были выведены через офшорные компании, зарегистрированные на имя подставных лиц.

Следствие установило, что Вишняк и Чекалин использовали поддельные документы для перевода денег за границу. В свою очередь, Лерчек утверждала, что не имеет отношения к финансовым операциям и не знала о действиях своего бывшего супруга. Однако, по данным следствия, она была в курсе всех сделок и получала часть средств. В настоящее время блогер находится на лечении, но ее адвокаты продолжают настаивать на невиновности клиентки.

Между тем, Вишняк уже отбывает наказание в колонии общего режима, а Чекалин находится под подпиской о невыезде. Дело Лерчек и ее бывшего мужа привлекло внимание общественности из-за их высокого статуса в блогерской среде и крупных сумм, фигурирующих в уголовном деле. В социальных сетях активно обсуждают ситуацию, выражая поддержку блогеру или осуждая ее действия. Некоторые пользователи считают, что она стала жертвой обстоятельств, другие уверены в ее причастности к преступлению.

В ближайшее время ожидается новое заседание суда по делу Лерчек, на котором будет рассматриваться вопрос о возможности изменения меры пресечения в связи с ее состоянием здоровья. Однако, пока что суд не намерен отменять приговор Вишняку, который был признан виновным в совершении преступления





