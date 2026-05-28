Москва расширила реестр спортивных объектов с налоговой льготой: 62 сооружения теперь могут сократить налог в 10 раз

📆5/28/2026 6:15 AM
Столичный департамент экономической политики и развития увеличил список льготных спортивных объектов до 62, включая крупную арену и учебные корпуса. Собственники таких площадей смогут экономить более 1,5 млрд рублей в год благодаря десятикратному снижению налога на имущество. Условия включения, порядок подачи заявлений и преимущества программы описаны в официальных инструкциях.

Москва , 28 мая - столичный департамент экономической политики и развития объявил о значительном расширении реестр а объектов спорта, которые могут воспользоваться десятикратным снижением налога на имущество организаций.

По новой версии реестра в перечень включено 62 спортивных объекта, среди которых крупный учебный корпус, комплекс физкультурно‑оздоровительных мероприятий, а также новые площадки, способствующие развитию массового и профессионального спорта в столице. О проекте подробно рассказала заместитель мэра Москвы по экономической политике, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева. По её словам, льготный налоговый режим был введён в 2022 году в рамках поддержки крупных спортивных сооружений, и теперь он охватил ещё большее количество объектов, способствующих укреплению спортивной инфраструктуры столицы.

Среди нововведений - добавление большой спортивной арены, где регулярно проводятся важные футбольные матчи и международные турниры. По оценкам городских властей, собственники объектов, попавших в реестр, смогут ежегодно экономить более полутора миллиардов рублей за счёт снижения ставки налога на имущество. Чтобы попасть в перечень, объект должен отвечать ряду критериев: площадь помещения должна превышать восемь тысяч квадратных метров, а объект должен быть внесён во Всероссийский реестр объектов спорта.

При выполнении этих условий собственник подаёт заявление в департамент экономической политики и развития, после чего льгота предоставляется с момента, когда объект начал соответствовать всем требованиям, но не ранее 1 января 2022 года. Для получения дополнительной информации о порядке подачи заявлений, перечне льготных ставок и прочих налоговых послаблений, связанных с имуществом в Москве, собственникам рекомендуется обратиться к официальному каналу столичного комплекса экономической политики в системе МАКС. На портале публикуются детализированные инструкции, стандарты и примеры успешного оформления заявок.

По словам Мари Багреевой, расширение реестра и упрощение процедур подачи документов направлены на стимулирование инвестиций в спортивный сектор, повышение доступности качественных условий для занятий спортом и поддержку субъектов, вкладывающих значительные ресурсы в развитие инфраструктуры. Ожидается, что в ближайшие годы количество включаемых в реестр объектов будет расти, а льготы станут важным инструментом финансовой поддержки для владельцев спортивных площадок, способствуя тем самым укреплению позиции Москвы как одного из лидеров в сфере массового спорта в России

