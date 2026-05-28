Москва расширила реестр спортивных объектов с налоговой льготой: 62 сооружения теперь могут сократить налог в 10 раз

Столичный департамент экономической политики и развития увеличил список льготных спортивных объектов до 62, включая крупную арену и учебные корпуса. Собственники таких площадей смогут экономить более 1,5 млрд рублей в год благодаря десятикратному снижению налога на имущество. Условия включения, порядок подачи заявлений и преимущества программы описаны в официальных инструкциях.

Москва , 28 мая - столичный департамент экономической политики и развития объявил о значительном расширении реестр а объектов спорта, которые могут воспользоваться десятикратным снижением налога на имущество организаций.

По новой версии реестра в перечень включено 62 спортивных объекта, среди которых крупный учебный корпус, комплекс физкультурно‑оздоровительных мероприятий, а также новые площадки, способствующие развитию массового и профессионального спорта в столице. О проекте подробно рассказала заместитель мэра Москвы по экономической политике, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева. По её словам, льготный налоговый режим был введён в 2022 году в рамках поддержки крупных спортивных сооружений, и теперь он охватил ещё большее количество объектов, способствующих укреплению спортивной инфраструктуры столицы.

Среди нововведений - добавление большой спортивной арены, где регулярно проводятся важные футбольные матчи и международные турниры. По оценкам городских властей, собственники объектов, попавших в реестр, смогут ежегодно экономить более полутора миллиардов рублей за счёт снижения ставки налога на имущество. Чтобы попасть в перечень, объект должен отвечать ряду критериев: площадь помещения должна превышать восемь тысяч квадратных метров, а объект должен быть внесён во Всероссийский реестр объектов спорта.

При выполнении этих условий собственник подаёт заявление в департамент экономической политики и развития, после чего льгота предоставляется с момента, когда объект начал соответствовать всем требованиям, но не ранее 1 января 2022 года. Для получения дополнительной информации о порядке подачи заявлений, перечне льготных ставок и прочих налоговых послаблений, связанных с имуществом в Москве, собственникам рекомендуется обратиться к официальному каналу столичного комплекса экономической политики в системе МАКС. На портале публикуются детализированные инструкции, стандарты и примеры успешного оформления заявок.

По словам Мари Багреевой, расширение реестра и упрощение процедур подачи документов направлены на стимулирование инвестиций в спортивный сектор, повышение доступности качественных условий для занятий спортом и поддержку субъектов, вкладывающих значительные ресурсы в развитие инфраструктуры. Ожидается, что в ближайшие годы количество включаемых в реестр объектов будет расти, а льготы станут важным инструментом финансовой поддержки для владельцев спортивных площадок, способствуя тем самым укреплению позиции Москвы как одного из лидеров в сфере массового спорта в России





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Налоговая Льгота Спортивные Объекты Москва Экономическая Политика Реестр

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Дом.РФ увеличил чистую прибыль на 62%Подробности читайте на vedomosti.ru

Read more »

«Калибра 7,62 недостаточно»: В РСПП предложили новый подход к защите промышелнных объектовРоссийский союз промышленников и предпринимателей предлагает использовать для обороны промышленных объектов от атак системы радиоэлектронной борьбы и лазерные установки, а не только лёгкое стрелковое оружие. С такой инициативой выступил глава РСПП Александр Шохин на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Read more »

Вест Хэм утопил владелец – готовый персонаж для Гая РичиДэвид Салливан, чьи методы управления напоминают гангстеров Гая Ричи, привел Вест Хэм к вылету из АПЛ, несмотря на хороший состав и 62-тысячный стадион.

Read more »

– рекордные целевые отчисления букмекеров за 1-й квартал 2026-го. Общий объем депозитов в российских БК упал на 6,5% год к годуБукмекеры перевели почти 10 млрд рублей отчислений на развитие спорта в первом квартале 2026 года.

Read more »

Шера о реакции президента Медиалиги на анекдот: «У каждого свои вкусы. Мне есть чему учиться»Форвард ФК «10» Андрей «Шера» Шерешков высказался о реакции президента WINLINE Медиалиги Николая Осипова на анекдот.

Read more »

ПВО ночью сбила 62 украинских беспилотникаНовости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты

Read more »