Московский фестиваль школьного и студенческого спорта 23 мая в «Лужниках»

Спортивный сезон в школах и колледжах Москвы 23 мая завершится фестивалем в олимпийском комплексе «Лужники». В рамках фестиваля пройдут финалы школьных и студенческих спортивных лиг по футболу и баскетболу, соревнования по лазертагу, картингу, бадминтону и городкам. Также можно будет сыграть в гольф и преодолеть полосу препятствий «Путь ниндзя». Специальными гостями мероприятия станут комментатор и телеведущий Георгий Черданцев, фигуристка Евгения Медведева и олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Какую программу подготовили для гостей, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Фестиваль завершает спортивный сезон в школах и колледжах Москвы. Одним из ключевых событий станет награждение лучших клубов и их воспитанников. Кроме спортивных соревнований, гостей ждут больше 20 мероприятий, среди которых картинг, бадминтон и городки.

