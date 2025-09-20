В Москве проходит Всероссийский форум развития ЖКХ, где обсуждаются достижения столицы в сфере благоустройства, капитального ремонта и цифровизации коммунального хозяйства. Москва делится своим опытом с другими регионами, демонстрируя передовые практики и инновационные решения.

На Всероссийском форум е развития жилищно-коммунального хозяйства ( ЖКХ ), который в эти дни проходит в Москве, были отмечены значительные достижения столицы в сфере благоустройства, капитального ремонта и создании комфортной городской среды. Москва продемонстрировала свой передовой опыт в различных областях, подчеркнув важность комплексного подхода к улучшению качества жизни горожан и повышению эффективности работы коммунальных служб.

Форум собрал представителей 89 регионов России, что свидетельствует о широком интересе к обмену опытом и внедрению инновационных решений в сфере ЖКХ. Начался форум с пленарного заседания, на котором представители московской мэрии поделились новыми решениями в управлении городским хозяйством, включая вопросы содержания жилых домов и формирования комфортной городской среды. Москва активно делится своими наработками с другими регионами и странами, подчеркивая важность обмена опытом и сотрудничества для повышения качества жизни граждан и оптимизации работы коммунальных служб.\Особое внимание на форуме было уделено впечатляющим результатам, достигнутым в области благоустройства и энергоэффективности. За последние 15 лет количество осветительных приборов в городе увеличилось в два с лишним раза, при этом потребление электроэнергии осталось на прежнем уровне. Москва, по оценкам независимых источников, является самой освещенной столицей в мире, превзойдя такие города, как Вашингтон и Париж. Эти достижения стали возможны благодаря внедрению передовых технологий и инновационных решений, что подтверждает стремление Москвы к устойчивому развитию и повышению качества жизни горожан. В рамках форума представители регионов имели возможность ознакомиться с передовым опытом Москвы, обсудить актуальные вопросы и обменяться мнениями. Ключевой задачей для Москвы остается дальнейшая цифровизация отрасли ЖКХ, которая, как было отмечено на форуме, повышает энергоэффективность, обеспечивает высокую безопасность и бесперебойную работу всех городских служб. Информационные технологии играют важную роль в аналитике и принятии управленческих решений, позволяя оперативно выявлять и устранять “болевые точки” в работе коммунального хозяйства. Тульская область, в частности, планирует внедрить столичные наработки в этой области, что демонстрирует готовность регионов перенимать и использовать передовой опыт Москвы. \Одним из наиболее значимых проектов, представленных на форуме, является масштабная программа модернизации жилья, рассчитанная до 2044 года. В рамках этой программы планируется восстановить почти 30 тысяч многоэтажных домов в столице, что является одним из крупнейших проектов такого рода в России и мире. Участники форума имели возможность ознакомиться с примерами проведенных капитальных ремонтов, включая обновление архитектурных элементов и замену лифтов. В частности, был продемонстрирован жилой дом, где был проведен капитальный ремонт, который стал образцом для других регионов. Столичный опыт капитального ремонта, включая примеры замены лифтов, признан полезным для всех регионов РФ. На форуме были представлены и другие ключевые объекты, такие как люберецкие очистные сооружения, асфальтобетонный завод и центр управления Комплекса городского хозяйства, включая службу 112, обеспечивающую круглосуточный мониторинг и управление всеми системами жизнеобеспечения города. Генеральный директор АО «Мослифт» отметил, что специалисты компании разрабатывают самые современные лифты, отвечающие любым требованиям заказчика. Москва накопила значительный опыт в сфере ЖКХ и готова делиться им со всей страной, предлагая готовые, выверенные решения и передовые практики, которые могут быть адаптированы и внедрены в других регионах





