Россия намерена поддерживать конструктивные отношения с Будапештом, несмотря на возможные изменения в политическом руководстве Венгрии. Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил о прагматизме венгерской стороны и ее несклонности к разрыву связей. Москва открыта к диалогу с новыми властями Венгрии.

Москва намерена поддерживать конструктивные отношения с Будапештом, независимо от возможных изменений в политическом руководстве Венгрии. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин заявил 23 апреля, что российско-венгерские отношения характеризуются прагматизмом и устойчивостью, что позволяет рассчитывать на их сохранение в позитивном ключе.

По его словам, венгерская сторона традиционно демонстрирует взвешенный подход к международным вопросам и не склонна к резким разрывам связей. Панкин подчеркнул, что Венгрия, несмотря на внешнее давление и влияние различных факторов, придерживается собственной линии в политике, учитывая национальные интересы и экономические реалии. Важным аспектом, определяющим характер отношений между Москвой и Будапештом, является взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, в частности, поставки российских энергоресурсов, а также совместные проекты в области атомной энергетики.

Эти проекты имеют стратегическое значение для Венгрии, обеспечивая энергетическую безопасность и способствуя развитию экономики страны. Кроме того, Панкин отметил, что Венгрия в определенной степени зависит от внешнего финансирования, поступающего как от Европейского Союза, так и от Соединенных Штатов Америки. Это обстоятельство также оказывает влияние на внешнеполитический курс Будапешта, однако, по мнению российского дипломата, не является определяющим фактором. Венгрия, по его оценке, будет продолжать проводить самостоятельную политику, учитывая все имеющиеся факторы и стремясь к оптимальному балансу между различными интересами.

В контексте предстоящей смены правительства Венгрии, вызванной результатами парламентских выборов, в Москве выражают уверенность в возможности продолжения диалога с новыми властями. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 15 апреля заявил, что Россия открыта для взаимодействия с любым политическим руководством Венгрии, уважающим принципы взаимного уважения и равноправия. Он отметил, что заявления нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о возможном отказе от телефонных переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным не должны рассматриваться как сигнал о нежелании сотрудничать.

Лавров подчеркнул, что Москва воспринимает это как личное решение Мадьяра и не будет навязывать свои контакты. Важно, что Россия не уклоняется от диалога и готова к обсуждению любых вопросов, представляющих взаимный интерес. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подтвердил готовность Москвы к продолжению контактов с Венгрией после парламентских выборов. Он отметил, что заявления о готовности к диалогу, звучащие из Будапешта, вселяют оптимизм и свидетельствуют о заинтересованности обеих сторон в развитии отношений.

Песков подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Венгрией отвечает интересам обеих стран и способствует укреплению стабильности в регионе. Политическая ситуация в Венгрии характеризуется сложным переплетением различных факторов и интересов. Будапешт находится в постоянном поиске баланса между своими отношениями с Москвой и Брюсселем, стремясь извлечь максимальную выгоду из сотрудничества с обеими сторонами. Новый премьер-министр Петер Мадьяр, представляющий партию «Тиса», вероятно, продолжит эту линию, проводя прагматичную и взвешенную политику.

Несмотря на критику со стороны некоторых европейских политиков, Венгрия последовательно отстаивает свои национальные интересы и не готова безоговорочно следовать указаниям из Брюсселя. В частности, Будапешт неоднократно выступал против введения санкций против России, считая их неэффективными и вредными для собственной экономики. Венгрия также активно развивает сотрудничество с Россией в энергетической сфере, что вызывает недовольство у западных партнеров. Однако, несмотря на разногласия, Будапешт стремится поддерживать конструктивные отношения со всеми ключевыми игроками на международной арене.

Это обусловлено географическим положением Венгрии, ее экономическими потребностями и стремлением к обеспечению национальной безопасности. Москва, в свою очередь, заинтересована в сохранении и развитии отношений с Венгрией, рассматривая ее как важного партнера в Центральной Европе. Российская сторона готова к сотрудничеству с любым правительством Венгрии, уважающим принципы взаимного уважения и равноправия





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines