На фоне угроз со стороны Украины в преддверии Дня Победы, Россия дала жесткие предупреждения о возможных ответных мерах. Генерал-майор Владимир Попов подробно описал цели, которые могут быть атакованы в случае провокаций, и подчеркнул готовность армии РФ к немедленному ответу.

Москва, 8 мая - АиФ-Москва. Накануне Дня Победы, одного из самых священных праздников для России, напряжение в отношениях с Украиной достигло критической точки. После сообщений о возможных провокациях со стороны Киева в этот памятный день, российские власти перешли к жестким предупреждениям.

Министерство обороны РФ выступило с беспрецедентным заявлением, в котором четко обозначило, что любые попытки омрачить празднование террористическими атаками будут караться массированным ударом по ключевым объектам в центре украинской столицы. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в интервью aif.ru подробно описал возможные цели, которые могут подвергнуться удару в случае провокаций со стороны Вооруженных сил Украины, отметив, что ответные меры не ограничатся только Киевом. Неуправляемая сила: угроза со стороны радикалов в Украине.

Главной проблемой, способной спровоцировать эскалацию, генерал Попов назвал хаос в управленческой системе Украины. По его словам, президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и даже руководство Главного управления разведки уже давно утратили контроль над ситуацией. В стране существуют группы «оголтелых националистов», которые действуют независимо от центра и могут пойти на самодеятельность, надеясь втянуть официальный Киев в конфликт без возможности отступления.

«Я надеюсь, что здравый смысл в администрации Зеленского возьмет верх. Более того, очень осторожно ведут себя и Германия, и Польша, и Франция, и даже наши закоренелые «друзья» — Великобритания. Они подспудно понимают, что атаки в святой праздник — это табу», — заявил Попов. Генерал выразил осторожный оптимизм, отметив, что если голос разума преодолеет радикальную пропаганду, количество провокационных пусков снизится до единичных случаев, которые не вызовут апокалиптического ответа.

«То, что нас услышали, будет характеризоваться тем, что количество запусков пойдет даже не на сотни, а на единицы», — добавил он. Какие объекты в Киеве могут быть атакованы за срыв Парада Победы. Если диверсия все же состоится, у киевских властей не останется времени на раздумья. Генерал Попов описал, каким может быть удар, который по своей жестокости не оставит Киеву шансов на восстановление военного управления.

Под прицел попадут все символы и инструменты власти.

«Цели однозначные. Скорее всего, это будет Администрация президента Украины. Это будет ГУР. Это будут службы безопасности и полиция, в том числе Национальная гвардия, командные пункты и штабы, и обязательно — Генеральный штаб.

Всё, что носит погоны, все военизированные структуры специального назначения — они будут накрыты одновременно. Думаю, Киеву достанется так, что он будет гореть потом ясным пламенем сутки. Предел уже наступил», — резюмировал эксперт. Пламя, по его словам, охватит не только Банковую.

География российского «меча правосудия» окажется стремительной и неотвратимой для всего юго-востока и запада страны.

«Кинжалы» наготове. Генерал Попов дал понять, что армия РФ готова к запуску в любой момент. Особое внимание уделено гиперзвуковому вооружению, против которого у киевского режима нет и не предвидится противоядия.

«У нас всё подготовлено и всё отработано. Цели уже введены в карты полётных заданий и на «Кинжалах», и на «Цирконах», и на ракетах оперативно-тактического назначения «Искандер», и многих-многих других, — заявил Попов. — Я думаю, что даже введены уже карты контрольных докладов и планов нанесения удара по координатам на «Орешниках». Это будет не точечная акция устрашения, а волна, накрывающая все ключевые логистические и промышленные узлы, питающие украинский фронт.

Задрожат не только столичные кабинеты, но и крупные города-хабы, которые привыкли чувствовать себя глубоким тылом.

«Удар будет такой, что они почувствуют это. И Харьков обязательно будет там. И Львов попадёт под раздачу, Одесса, Николаев, Миргород, Запорожье, Днепропетровск. Вот всё, что имеет связь с энергетикой, со связью управления, командными пунктами и промышленными предприятиями, получит своё», — перечислил военный летчик.

«Гробы в Европу»: эхо, которое услышат западные кураторы. Отдельной строкой в картине будущего возмездия идет судьба иностранных наемников. В Москве прекрасно осознают, что значительную часть ударных «дроноводов» и диверсантов киевского режима составляют европейские «солдаты удачи». В Госдуме ранее звучали призывы создать санитарный кордон из цинковых гробов, возвращающихся в Польшу, Францию и Германию.

Депутат Андрей Колесник в беседе с aif.ru подчеркнул необходимость выжигания логистики наемников.

«Важно работать по скоплениям и районам сосредоточения наемников из Европы. Нужно, чтобы гробы поехали обратно в их страны», — подытожил он





