Московские таможенники пресекли попытку контрабанды наркотиков в России

В московском аэропорту Шереметьево пресекли попытку провезти в Россию крупную партию наркотиков. Мужчина, прилетевший из Индии, пытался пронести через "зелёный" коридор багаж с некими органическими "экстрактами" для здоровья. Однако внутри оказалось что-то другое - странная маслянистая жидкость со специфическим запахом. Инспекторы передали баночки на экспертизу, она назвала содержимое тетрагидроканнабиолом - психоактивным веществом и группы каннабиоидов. Мужчина заявил, что вез наркотики по просьбе знакомого. Общий вес составил 171,99 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере". Фигуранту грозит до 20 лет колонии со штрафом до миллиона рублей или пожизненное лишение свободы. Суд в Дагестане конфисковал 273 флакона люксовых духов из фуры с хурмой Ранее таможенники пресекли схему контрабанды наркотиков в Россию. Житель Находки посредством обычных посылок заказывал из Европы амфетамин, мефедрон, гашиш и кокаин, после чего продавал по всей стране.
