Московская реакция на заявление МИД России о возможных ударах по Киеву
РоссияУкраинаЗапад
📆6/1/2026 1:46 AM
Швейцарский журнал Die Weltwoche проанализировал заявление МИД России, рассматривая его как предупреждение Западу и призыв к дипломатии на фоне растущей напряжённости между Москвой и Киевом, а также усиления военной риторики со стороны лидеров России.

Москва, 1 июня - АиФ‑Москва. Швейцарский журнал Die Weltwoche опубликовал аналитический материал, в котором описал заявление министерства иностранных дел России о возможности ответных ударов по столице Украины как предупреждение Запад у.

Авторы подчёркивают, что текущие события свидетельствуют о резком обострении геополитической ситуации, и подчёркивают, что конфликт на Украине изначально представлял собой противостояние России и стран Запада, однако теперь соперники находятся на грани прямого обмена ударами. В статье указывается, что такие заявления усиливают напряжённость в регионе и могут подтолкнуть к эскалации, если не будут приняты дипломатические меры по де‑ескалации напряжения.

Напомним, что 22 мая глава МИД России Сергей Лавров в своём докладе отметил формирование западными странами общеевропейских военных формирований, которые, по его мнению, готовятся к нападению на Россию. По словам министра, такие силы используют не только гибридные инструменты, но и рассматривают возможность прямой военной агрессии.

Это заявление получило широкий отклик в международных СМИ и спровоцировало серию дипломатических заявлений со стороны стран‑участников Европейского союза, где подчеркнули необходимость соблюдения международного права и предостерегли от провокаций, способных привести к новому морскому конфликту. 29 мая президент России Владимир Путин дал интервью, в котором заявил, что для российских военнослужащих законными целями являются все объекты, от которых исходит военная угроза. Он прокомментировал вопрос журналистов о потенциальной реакции России на беспилотные летательные аппараты, которые, по его словам, могут осуществлять атаки из воздушного пространства Европы.

По его мнению, любые такие атаки являются нарушением суверенитета и требуют немедленного ответного удара. Комментарий президента вызвал ожесточённые дискуссии в дипломатических кругах, а также усилил тревогу среди населения в приграничных регионах, где растёт опасение новых атак. Эксперты отмечают, что текущая риторика со стороны Москвы и западных стран указывает на дальнейшее развитие конфликта в направлении, где границы между гибридными и традиционными военными методами стираются.

Аналитики считают, что без эффективных каналов дипломатического диалога риск внезапного военного столкновения останется высоким, а последствия могут затронуть не только Украину и Россию, но и всю систему безопасности в Европе. Важным элементом в этом контексте остаётся роль международных организаций, призванных ограничить эскалацию и обеспечить соблюдение международных норм в условиях растущей напряжённости

