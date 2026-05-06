Московские суды ограничили доступ к развлекательным порталам и сайтам по обходу системы Платон

Суды Москвы вынесли решения о блокировке ресурсов за распространение контента, унижающего достоинство людей, а также за продажу оборудования для незаконного обхода платежной системы Платон.

Чертановский районный суд города Москвы, основываясь на официальном требовании органов прокуратуры, принял решение признать запрещенной определенную информацию, размещенную на популярном развлекательном ресурсе под названием ЯПлакал.

Согласно материалам дела, которые стали доступны профильным изданиям, судебный орган счел необходимым ограничить распространение контента, который нарушает действующее российское законодательство. В ходе судебного разбирательства было установлено, что на нескольких веб-ресурсах, включая yaplakal.com, anekdotovstreet.com и anekdoto.net, в открытом доступе находились материалы в текстовом формате. Эти материалы, позиционируемые как юмористический контент, по мнению следствия и суда, содержали высказывания, которые можно квалифицировать как глубоко унижающие человеческое достоинство.

Кроме того, данные публикации были расценены как направленные на дискриминацию и открытое оскорбление лиц по признакам их национальной или расовой принадлежности, что недопустимо в современном правовом поле Российской Федерации. Стоит отметить, что данное решение опирается на строгие нормы закона, которые накладывают запрет на распространение любой информации, пропагандирующей войну или разжигающей национальную, расовую или религиозную ненависть и вражду.

Судебная практика в России в последние годы демонстрирует тенденцию к более жесткому контролю за контентом, который может быть интерпретирован как экстремистский или разжигающий рознь. В постановлении суда подчеркивается, что любая информация, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность, должна быть немедленно удалена из публичного доступа. Таким образом, развлекательный характер ресурса не может служить оправданием для размещения материалов, нарушающих права и свободы граждан на равенство и уважение, независимо от их этнического происхождения.

Это создает определенный прецедент для всех владельцев крупных интернет-площадок, которые модерируют пользовательский контент и несут ответственность за его содержание. Параллельно с этим, в Москве было вынесено еще одно важное судебное решение, касающееся экономической безопасности и соблюдения правил пользования дорогами. Перовский суд города Москвы, также по требованию прокуратуры, принял решение о блокировке ряда интернет-ресурсов, которые специализировались на продаже специального оборудования. Данное оборудование предназначалось для обхода системы Платон, которая контролирует внесение платы за проезд грузового транспорта по федеральным трассам.

Использование подобных технических средств является грубым нарушением статьи 12.21.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно этой норме, несоблюдение требований законодательства о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогами общего пользования транспортными средствами с максимальной массой свыше 12 тонн, влечет за собой ответственность. Блокировка сайтов-продавцов является частью стратегии по пресечению незаконных схем ухода от платежей, которые наносят значительный ущерб государственному бюджету и дорожной инфраструктуре страны.

Общий анализ данных событий позволяет сделать вывод о систематическом усилении государственного надзора за цифровым пространством. С одной стороны, борьба ведется с идеологическими нарушениями и разжиганием ненависти, с другой — с техническими способами обхода государственных платежных систем. Оба случая демонстрируют, что судебная власть становится основным инструментом оперативного реагирования на нарушения, происходящие в сети Интернет. Владельцы сайтов и администраторы ресурсов теперь сталкиваются с необходимостью более тщательной фильтрации контента и соблюдения всех норм законодательства, чтобы избежать полной блокировки своих ресурсов.

Эти меры направлены на создание безопасной информационной среды и обеспечение финансовой дисциплины в транспортном секторе, что в долгосрочной перспективе должно способствовать укреплению правопорядка и социальной стабильности в обществе





Блокировка Сайтов Законодательство РФ Яплакал Система Платон Цензура

