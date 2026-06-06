Москва: Жаркая погода продлится до понедельника, а пик начнется 8 июня

Синоптик Александр Шувалов предупредил, что жаркая погода в Москве не является аномальной, хотя и будет очень жарко. Он напомнил, что после смены характера погоды резкого похолодания ждать не стоит, и сухая и знойная погода уступит место более влажной, однако температура останется летней.

Москва , 6 июня - АиФ- Москва . Жаркая погода в Москве продержится как минимум до начала следующей недели, а пик придётся на понедельник, 8 июня. Однако называть это температурной аномалией преждевременно, сообщил в эксклюзивном комментарии для aif.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

"Жара ожидается, но назвать её аномальной было бы преувеличением. Жаркая погода продержится до понедельника включительно. Самым жарким днём станет именно понедельник — столбики термометров покажут от 25 до 30 градусов. В субботу и воскресенье будет на пару градусов прохладнее", — сообщил Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что даже после смены характера погоды резкого похолодания ждать не стоит. Начиная со вторника сухая и знойная погода уступит место более влажной, однако температура останется летней.

"Затем сухая погода сменится небольшими кратковременными дождями, но по-прежнему будет тепло — в пределах 22–27 градусов. Так что сильного похолодания на горизонте нет... Я бы не стал называть эту погоду аномально жаркой, хотя жарко, безусловно, будет", — подытожил Шувалов. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам "погоду на миллион" в выходные. Оцените материал Обществоэксклюзивэксклюзивные новост





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