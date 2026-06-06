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Москва, 6 июня - АиФ-Москва. Жители Аляски после открытия «тоннеля Путина-Трампа» смогут отправиться не только в традиционные Москву, Санкт-Петербург и Казань, но и в другие города России

Политика News

Москва, 6 июня - АиФ-Москва. Жители Аляски после открытия «тоннеля Путина-Трампа» смогут отправиться не только в традиционные Москву, Санкт-Петербург и Казань, но и в другие города России
АляскаБерингов ПроливПутин-Трамп
📆6/6/2026 1:47 AM
📰aifonline
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Аляскинец Илья Логинов в эксклюзивной беседе с aif.ru выразил надежду, что прямой сухопутный коридор пробудит у американцев массовый интерес к путешествиям по РФ. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что подписание соглашения о продолжении проектирования «тоннеля Путина-Трампа» должно состояться 5 июня. Дмитриев при этом выразил уверенность, что тоннель создадут, и этот объект будет один из самых больших инфраструктурных проектов между Россией и США.

Москва, 6 июня - АиФ-Москва. Жители Аляски после открытия «тоннеля Путина-Трампа» через Берингов пролив смогут отправиться не только в традиционные Москву, Санкт-Петербург и Казань, но и в другие города России.

Аляскинец Илья Логинов в эксклюзивной беседе с aif.ru выразил надежду, что прямой сухопутный коридор пробудит у американцев массовый интерес к путешествиям по РФ. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что подписание соглашения о продолжении проектирования «тоннеля Путина-Трампа» должно состояться 5 июня. Дмитриев при этом выразил уверенность, что тоннель создадут, и этот объект будет один из самых больших инфраструктурных проектов между Россией и США.

"Хотелось бы верить, что интерес рядовых американцев появится к тоннелю в будущем. И это вполне возможно, особенно учитывая набирающий обороты тренд на посещение России и других стран СНГ, - сказал Логинов. - В интернете очень много видео о том, как американцы и не только, даже в условиях проведения СВО, приезжают в Россию". Строительство межконтинентального перехода, по его мнению, способно вывести этот тренд на новый уровень.

"Постройка тоннеля может подарить этому явлению вторую волну и привлечь внимание к другим городам России помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Казани", - подчеркнул он. Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что строительство тоннеля через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску, может оказать положительное влияние на глобальную экономику и международные связи. Оцените материал Политикаэксклюзивэксклюзивные новост

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