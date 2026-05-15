Москва и «ДОМ.РФ» объединяют усилия для цифровизации строительства

Департамент градостроительной политики Москвы и компания «ДОМ.РФ» подписали соглашение, которое обеспечит развитие цифровых инструментов в строительной отрасли и создаст единую технологическую основу.

Москва, 15 мая — Департамент градостроительной политики Москвы и компания «ДОМ. РФ» подписали соглашение о расширении цифровых инструментов в строительстве. Об этом заявил Владислав Овчинский , министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики.

Сообщается, что партнерство направлено на создание единой технологической среды для всей отрасли, что сделает сервисы более доступными и эффективными. По словам Овчинского, сегодня строительная сфера переходит от точечной цифровизации к системной. Совместная работа позволит оптимизировать процессы подготовки документации, снижая количество ошибок и повышая прозрачность действий. Департамент отмечает, что это шанс не только развивать собственный IT-парк, но и стандартизировать подходы, что ускорит внедрение технологий ИИ в строительстве.

В рамках соглашения планируется активное внедрение строительного информационного моделирования (ТИМ) и искусственного интеллекта на всех этапах освоения объектов. Цифровые методы помогают выявлять негативные ситуации на ранних стадиях, минимизируя необходимость дополнительных доработок и устраняя риски на зачатке. В итоге строительный процесс становится более понятным и предсказуемым, а сроки сдачи объектов существенно сокращаются. В стенах Департамента напомнили, что в Москве уже непрерывно используются новейшие технологии для реализации программы реновации.

Так, за прошлый год на улице Гарибальди в пять раз быстрее обычного был возведен многоквартирный дом исключительно из готовых крупных блоков. Используемая технология значительно ускоряет процессы строительства и повышает прочность сооружений, а срок службы объектов, построенных по такой методике, может достигать 100 лет. Эксперты отрасли отмечают, что внедрение цифровых решений стало неоспоримым трендом в сфере масштабных построек. Война тарифов и спрос на скорость возведения объектов заставляют участников рынка искать эффективные ответы.

Сотрудничество между правительствами Москвы и «ДОМ. РФ» может стать катализатором для всей российской строительной отрасли. Уже на данный момент практика показывает, что цифровые сервисы не только минимизируют временные затраты, но и увеличивают прозрачность на всех этапах. Использование инноваций в строительстве позволяет решать не только регионные проблемы, но и является ключевым шагом для достижения стратегических целей всей отрасли при реализации госпрограмм





Цифровизация Строительства ТОМ.РФ Владислав Овчинский Градостроительная Политика Искусственный Интеллект

