Москва встречает весеннее тепло: прогноз погоды на следующую неделю обещает до +20°C

В Москву приходит настоящая весна: после холодов температура воздуха стремительно растет, обещая комфортные условия для прогулок и отдыха. Синоптики прогнозируют до +20°C во второй половине следующей недели и минимум осадков.

После прохладного начала месяца погода в Москве уверенно меняет курс. Климатические сводки подтверждают: снежный покров в этом году сошел стремительно, еще в первые пять дней апреля, — и теперь настало время для настоящего весеннего прогрева. Уже к середине следующей недели температурный фон станет исключительно комфортным, предвещая наступление настоящего весеннего тепла. Синоптик Татьяна Позднякова в разговоре с aif.ru отмечает, что первые дни зададут общий приятный тон всему периоду.

«И ночная, и дневная температура в середине недели будет положительная: дневная температура — в пределах от +15 °C до +17 °C, а ночная — от +5 °C до +7 °C», — рассказывает Татьяна Позднякова, подчеркивая положительные тенденции в динамике температурного режима. По словам специалиста, речь идёт о стабильном потеплении — без резких скачков и погодных стрессов для организма, что является важным фактором для комфортного самочувствия горожан. К слову, средняя температура середины апреля обычно недотягивает до таких комфортных значений, создавая благоприятный фон для наслаждения весенней погодой. В этот раз температурный фон в столице превысит климатическую норму на 3–4 градуса, обещая жителям Москвы тепло, которого они, возможно, давно ждали, что говорит о заметном отклонении от привычных климатических показателей и формирует ощущение более раннего прихода лета. Во второй половине недели прогноз становится ещё более оптимистичным. Хотя точные значения пока корректируются, метеомодели уже дают повод говорить о почти летнем тепле, характерном скорее для мая, что является приятным сюрпризом для жителей столицы. «В один из дней во второй половине следующей недели максимальная температура в Москве действительно может достигать +20 °C. Потепление началось уже сейчас, мы его замечаем, и оно будет продолжаться практически до конца следующей недели», — объясняет Позднякова, акцентируя внимание на существенном повышении температуры. Синоптик уточняет, что в этот период ожидается переменная облачность и минимальное количество осадков, создавая идеальные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Иными словами, москвичей ждет редкое для середины весны сочетание — тепло, сухо и солнечно, что позволит насладиться всеми прелестями весенней природы. Апрель считается довольно сухим месяцем в столице, и этот год строго придерживается традиций: ожидаемый дефицит осадков составит около 10–15 %, что гарантирует отсутствие грязи и слякоти, типичных для весеннего периода. По словам эксперта, «апрель всё чаще ведёт себя как май, и нынешний год — не исключение», подтверждая тенденцию к более теплой и сухой весне. Конечно, до исторических максимумов столице пока далеко, но уже сейчас можно говорить о комфортной погоде для активного времяпрепровождения. Главный вопрос, который волнует горожан — что будет дальше. После периода интенсивного потепления москвичи по привычке настороженно ждут возвращения холодов, опасаясь резких изменений погоды. В климатологической летописи Москвы бывало всякое: например, 1 апреля 1879 года в городе ударил мороз до −21 °C, что напоминает о непредсказуемости климата. Однако в этом году сценарий обещает быть куда более мягким, успокаивая опасения жителей. «Как поведёт себя погода потом, после выходных, на Красную горку 19 апреля — сказать сложно. Во всяком случае, резких волн холода пока что не прослеживается и не прогнозируется», — успокаивает синоптик, внушая оптимизм. По оценкам метеорологов, даже если к двадцатым числам температура слегка скорректируется вниз под влиянием быстротечных весенних дождей, она всё равно останется в пределах сезонной нормы, что подтверждает устойчивость теплой погоды. А это значит, что весна окончательно вступила в свои права, приглашая москвичей открывать сезон вечерних променадов, наслаждаться красотой расцветающей природы и проводить время на свежем воздухе





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Погода Москва Весна Потепление Прогноз Погоды

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Он особенный парень»: 20 лет назад Овечкин в дебютном сезоне в НХЛ набрал 100 очков11 апреля 2006 года Александр Овечкин преодолел отметку в 100 очков в НХЛ. Он стал лишь шестым хоккеистом в истории лиги, добившимся этого в дебютном сезоне. Причём забросил победную шайбу в овертайме матча с «Бостоном».

Read more »

ФИА выяснила, что для проведения целого сезона «Ф-1» нужно 20 000 волонтеровСтало известно, что ФИА заказала у собственного университета исследование ситуации с волонтерами в «Формуле-1» для определения проблем в данной сфере.

Read more »

Главному тренеру «Балтики» Талалаеву вырезали 20 см кишечникаГлавный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев перенес плановое хирургическое вмешательство. Об этом 11 апреля сообщил журналист Иван Карпов.«Талалаеву вырезали 20 см кишок: самого яркого русского тренера РПЛ прооперировали вчера. Талалаеву сделали биопсию, чтобы исключить рак. Слава Богу, худшие опасения не подтвердились.

Read more »

20 прогнозов на бой Тайсона Фьюри и Арсланбека МахмудоваВ Цыганского короля верят гораздо больше, чем в российского Льва.

Read more »

Молодая семья обвинила власти в попытке поднять цену льготной земли в 20 разВ Подмосковье молодая семья обвинила власти в попытке поднять цену льготной земли в 20 раз. Об этом сообщил Telegram-канал Baza

Read more »

ФИА проведёт онлайн-встречу с пилотами перед голосованием по изменениям правил — источникМеждународная автомобильная федерация (ФИА) проведёт онлайн-встречу с пилотами Формулы-1 до 20 апреля, чтобы обсудить возможные изменения правил, прежде чем руководители команд проголосуют за их утверждение.

Read more »