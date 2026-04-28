Московские школьники завоевали золотые медали на международной олимпиаде по биологии

Трое учащихся столичной школы центра педагогического мастерства стали победителями международной олимпиады имени Авиценны в Узбекистане. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ребят и отметил, что их успех — результат системной работы городских властей и педагогов.

Мэр Москвы Сергей Собянин лично поздравил московских школьников с блестящей победой на престижной международной олимпиаде имени Авиценны по биологии, которая проходила в Узбекистане. В аэропорту Шереметьево состоялась торжественная встреча победителей, где присутствовали не только участники, но и их наставники, а также представители городских властей.

В этом году на соревнованиях, в которых приняли участие представители 12 стран, Россию представляли четыре талантливых школьника, трое из которых — учащиеся столичной школы центра педагогического мастерства. Мэр Москвы отметил, что такая победа — не случайность, а результат системной работы, которую проводят педагоги и городские власти. Он подчеркнул, что москвичи регулярно демонстрируют высокие результаты на международных интеллектуальных соревнованиях благодаря созданию в городе всех необходимых условий для развития одаренных детей.

В частности, в Москве функционируют современные лаборатории, оснащенные передовым оборудованием, что позволяет школьникам не только углубленно изучать биологию, но и проводить серьезные исследования. Национальный тренер сборной России по биологии отметил, что московские школьники показали выдающиеся результаты во всех дисциплинах — от молекулярной биологии до биоинформатики. Их средний балл составил 80%, что является очень высоким показателем. По словам тренера, без поддержки городских властей такие результаты были бы невозможны.

По итогам олимпиады все московские участники завоевали золотые медали, а один из них — Владислав Владыко — стал абсолютным победителем, набрав максимальное количество баллов как в теоретической, так и в практической части. Его успех стал ярким подтверждением того, что в Москве создаются все условия для развития юных талантов. В ходе интервью победители поделились своими впечатлениями о соревнованиях, отметив, что конкуренция была очень высокой, но они были готовы к любым испытаниям.

Владислав Владыко признался, что начал интенсивно готовиться к олимпиаде после того, как узнал о ее высоком уровне. Он выразил благодарность своим учителям и городским властям за поддержку и веру в их способности. В завершение мероприятия мэр Москвы вручил школьникам и их наставникам почетные грамоты и подарки, а также выразил надежду, что их успех вдохновит других ребят на достижение новых высот в науке и образовании





