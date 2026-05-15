Московский суд взыскивает 18 триллионов рублей с Euroclear за заморозку российских активов

Московский арбитражный суд полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear, присудив компании 18,17 триллионов рублей в связи со «незаконными действиями» Euroclear в заморозке российских активов после начала российско-украинской войны.

Видео: Банк России закрепил 18 триллионов рублей у Euroclear за заморозку активов Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании 18,17 триллиона рублей (200 миллиардов евро) убытков. Об этом РБК сообщил представитель ответчика Сергей Савельев. Согласно заявлению Банка России, обращение подано в связи с «незаконными действиями» Euroclear. В депозитарии Euroclear хранится основная часть (около 190 миллиардов евро) российских активов, замороженных после начала большой российско-украинской войны.

Всего было заморожено 260 миллиардов евро, с которых Euroclear получает прибыль. С 2024 года её направляют на финансирование помощи Украине.





