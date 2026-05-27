Москвичка Диана Греб превратила любовь к ретро в полноценный образ жизни

📆5/27/2026 2:35 PM
📰lifenews_ru
Диана Греб, москвичка, превратила любовь к ретро в полноценный образ жизни. Она не пользуется современной бытовой техникой, а собирает и использует устройства из прошлых десятилетий.

Диана рассказала Life.ru, что привлекает её в эпохах 60, 70 и 80-х годов. Её коллекция винтажной техники впечатляет - в её квартире есть холодильник, стиральная машина, телевизор, микроволновка и газовая плита. А ещё - советские миксеры, кофемолка и кофеварка, вафельница, тостер, швейная машина, увлажнитель воздуха, фены, электробигуди, пылесос, сушилка для рук, гирлянды, крутящееся основание для ёлки, косметический прибор, который нагревается для лучшего впитывания крема, плёночный фотоаппарат, диапроектор, фотоувеличитель, лава-лампа, виниловый проигрыватель и электромассажёр.

Диана признаётся, что для неё ценна каждая вещь в коллекции. Она отмечает, что потеря или поломка любого предмета для неё одинаково болезненна. Диана подчёркивает, что старается использовать абсолютно все предметы по назначению. Если что-то ломается, она обязательно ремонтирует это сама или отдаёт мастерам на восстановление.

По словам Дианы, она долго шла к своему сегодняшнему образу. Диана рассказывает, что ещё в школьные годы постоянно экспериментировала со стилями и эпохами, пытаясь понять, какой стиль действительно ей близок. Диана появляется в разных образах в соцсетях, хотя признаётся, что сейчас публикации в социальных сетях для неё стали менее спонтанными и почти всегда несут определённую идею

