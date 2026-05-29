Мониторинг проходит в виде анкетирования, и соответствующие анкеты уже получили многие. Например, в МПГУ. Студентам, школьникам и родителям предлагается оценить «Разговоры о важном» и рассказать, обсуждали ли на занятиях темы отношений с западными странами, единство российской цивилизации и традиционные ценности.

Один из источников издания рассказал, что студентам приходит личная рассылка, школьники и родители получают анкету через классного руководителя.

В анкете для старшеклассников, студентов от 16 лет, их родителей и работников образования спрашивает, должен ли учитель быть проводником традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Также предлагается оценить «Разговоры о важном» и рассказать, обсуждали ли на занятиях темы отношений с западными странами, единство российской цивилизации и традиционные ценности. Студентам педспециальностей и молодым учителям предлагается ответить, считают ли себя они себя патриотами своей страны, а также на вопросы о патриотическом воспитании.

Школьникам до 14 лет, студентам и учителям до 35 лет предлагается ответить, какими соцсетями они пользуются и умеют ли они проверять информацию, в том числе от «иноагентов».





