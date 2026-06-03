Молодые люди переосмысливают успех и лидерство: результаты опроса Deloitte

Исследование Deloitte показывает, что молодые люди поколений Z и Y меняют представление об успешности и лидерстве. Главной проблемой для них остаются деньги, но амбиции сохраняются. Использование искусственного интеллекта растет, но вместе с ним растет и цифровая усталость. Однако глобальные данные не полностью отражают российскую действительность, и откладывание важных решений может быть связано не только с финансовым давлением, но и с более глубокими изменениями в восприятии своего будущего и ценностях.

Молодые люди поколений Z и Y переосмысливают понятие успешности, отодвигая на второй план идею доказательства своих способностей и приоритета труда. По данным опроса консалтинговой компании Deloitte, лишь 6% молодых людей считают достижение руководящей должности своей главной целью.

Однако амбиции у молодежи сохраняются: 76% зумеров и 67% миллениалов хотят стать руководителями в будущем. Главной проблемой для обоих поколений остаются деньги: более половины представителей поколения Z и миллениалов откладывают важные жизненные цели из-за своего финансового положения. Несмотря на это, 53% представителей поколения Z и 45% Y ожидают улучшения своего финансового положения в течение следующего года. Искусственный интеллект также играет важную роль в жизни молодых людей: почти три четверти зумеров и миллениалов используют ИИ в своей повседневной работе.

Однако на фоне внедрения технологий респонденты сталкиваются с цифровой усталостью. Исследование Deloitte вызывает вопросы о том, насколько глобальные данные соответствуют российской действительности. Возможно, откладывание важных решений молодыми людьми связано не только с финансовым давлением, но и с более глубокими изменениями в восприятии своего будущего и ценностях. В России у молодежи могут быть схожие проблемы, но барьеры могут иметь разный смысл в зависимости от общественных условий.

Кроме того, Maybe Later может быть не поколенческой особенностью, а реакцией на внешние экономические условия. Возможно, решения откладываются из-за высокой стоимости, риска или плохой совместимости с текущим уровнем доходов. Предыдущие поколения в России строили карьеру и семьи даже в худших условиях, что ставит вопрос о смене ценностей и хронической фрустрации из-за нестабильности мира. В 2025 году в топ-20 резюме зумеров единственной руководящей позицией стала должность руководителя проекта





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Поколения Z И Y Успех Лидерство Финансы Искусственный Интеллект Цифровая Усталость Российская Действительность

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