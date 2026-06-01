Молитвы за рулём: что читают православные и как правильно молиться

Председатель Общероссийского общественного движения ‘Россия Православная’ Михаил Иванов рассказал Life.ru о молитве, которую православные верующие чаще всего читают за рулём и как правильно молиться. Также он предупредил о риске отвлекаться во время движения и напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииДорога остаётся зоной повышенной опасности, где водитель отвечает не только за свою жизнь, но и за безопасность пассажиров, пешеходов и других участников движения.

Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная’ Михаил Иванов рассказал Life.ru, какую молитву православные верующие чаще всего читают за рулём и как делать это правильно. Самая сильная и короткая молитва за рулём — это Иисусова молитва: ‘Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного’. Её можно повторять про себя в ритме движения. Она не отвлекает, а наоборот, успокаивает, собирает внимание, помогает не поддаваться гневу в пробках и сохранять трезвость ума в сложной ситуации.

По его словам, перед поездкой также можно обратиться с молитвой к Николай Чудотворец, которого верующие считают покровителем путешествующих, а также помолиться перед иконой Богородицы ‘Одигитрия’ (‘Путеводительница’). Допустимо обращаться к Богу и своими словами, прося о благополучной дороге, здоровье и мудрости за рулём. Говоря об иконах в автомобиле, Иванов подчеркнул, что это благочестивая традиция, а не средство автоматической защиты от опасностей.

‘Икона — не оберег, а напоминание о Боге и призыв к молитве. Она не защищает сама по себе. Защищают вера, молитва и ответственное отношение человека к своим поступкам’, —Также он напомнил, что освящение автомобиля не является обязательным церковным требованием. Однако многие верующие приглашают священника для благословения транспортного средства.

При этом освящение не освобождает водителя от ответственности и не гарантирует отсутствие происшествий на дороге. После такого благословения особенно важно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и никогда не садиться за руль в состоянии опьянения. Отдельно эксперт предостерёг от действий, которые могут отвлекать во время движения.

‘Никогда не молитесь за рулём с закрытыми глазами и не перебирайте чётки, отвлекаясь от дороги. Молитва должна быть краткой и внутренней. Всё, что мешает управлению автомобилем, подвергает опасности жизнь людей’,





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