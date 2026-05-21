Молодёжная Народная партия таракан: ЯкІндийська влада заборонила його аккаунт на соціальній мережі

В Індії заборонили аккаунт молодіжної Народної Партії у мережі X.

В Индии заблокировали аккаунт молодёжной Народной партии тараканов в социальной сети X. Абхиджит Дипке, основатель движения, заявил, что блокировка была ожидаемой, поскольку доступ к аккаунту партии на территории Индии оказался ограничен спустя несколько дней после стремительного роста популярности.

По его словам, партия сумела привлечь около 13,8 миллиона подписчиков всего за пять дней, опередив по числу аудитории Индийскую народную партию. Как отмечает издание, политическое объединение было создано на прошлой неделе после резонансного высказывания председателя Верховного суда Индии Сурьи Кант, который сравнил безработную молодёжь с тараканами. После этого идея быстро распространилась в социальных сетях, и к движению присоединились известные общественные деятели, политики и министры. Ещё ранее сообщалось, что в Индии фермер выжил после того, как его переехал трактор





