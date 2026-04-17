Молодой талант Селебрини ставит рекорды «Сан-Хосе», а хоккейный мир обсуждает легенд и итоги сезона

Молодой талант Селебрини ставит рекорды «Сан-Хосе», а хоккейный мир обсуждает легенд и итоги сезона
Коннор СелебриниСан-Хосе ШарксРекорд
📆4/17/2026 3:04 AM
19-летний Коннор Селебрини побил рекорд «Сан-Хосе Шаркс» по очкам за сезон, опередив Патрика Торнтона. Его впечатляющая статистика и четвертое место в гонке бомбардиров лиги вызывают восхищение. В то же время, хоккеисты и эксперты обсуждают карьеру Александра Овечкина, тренерские перестановки в КХЛ и итоги плей-офф, вспоминая яркие моменты и давая прогнозы на будущее.

В возрасте 19 лет Коннор Селебрини установил новый рекорд клуба НХЛ « Сан-Хосе Шаркс », набрав 115 очков за сезон. Это достижение превзошло предыдущий рекорд , принадлежавший Патрику Торнтону, который в своем лучшем сезоне за команду набрал 114 очков. Селебрини, выступающий на позиции нападающего, отметился результативной игрой в матче против «Виннипег Джетс», где он записал на свой счет одну заброшенную шайбу и две результативные передачи.

За 82 игры регулярного чемпионата 19-летний хоккеист суммарно набрал 115 баллов (45 голов и 70 голевых пасов), заняв четвертое место в списке бомбардиров всей лиги по итогам сезона. Его впечатляющая статистика свидетельствует о стремительном взлете молодого таланта и его огромном потенциале. На фоне достижений Селебрини, в хоккейном мире активно обсуждаются другие события и высказывания известных личностей. Легендарный советский хоккеист Валерий Каменский поделился воспоминаниями о своих противостояниях с чешским вратарем Домиником Гашеком, отметив, что часто забивал ему. Каменский описал стиль игры Гашека как непредсказуемый, но допускающий возможность обыграть его в моменты замешательства. Его слова вызвали живой интерес у болельщиков, ностальгирующих по временам ярких индивидуальных дуэлей на льду. Текущие события в НХЛ также привлекли внимание. Обсуждается будущее одного из величайших игроков современности, Александра Овечкина. Том Уилсон, его одноклубник по «Вашингтон Кэпиталз», выразил уверенность в том, что Овечкин, будучи легендой хоккея, имеет полное право решать свою дальнейшую судьбу. Уилсон подчеркнул, что если Овечкин решит завершить карьеру, это станет одной из самых запоминающихся и героических глав в истории спорта. В российском хоккее не менее интересные события. Эксперты и бывшие игроки комментируют тренерские перестановки. Игорь Крикунов положительно отозвался о возможном назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера петербургского «Динамо», отметив его глубокое понимание клуба и игроков, и предсказав, что следить за командой под его руководством будет «интересно 100%». Напротив, Алексей Кудашов, покинувший пост главного тренера «Динамо», выразил разочарование в отношении методов, которыми было принято решение о его отставке, указав на расхождение целей руководства и команды. Он отметил, что хотя у команды была четкая цель, у руководства, видимо, были другие приоритеты, что сделало процесс его ухода «неприятным». Тем временем, форвард «Сент-Луис Блюз» Иван Бучневич в шестой раз подряд преодолел отметку в 20 заброшенных шайб за сезон, забив гол в ворота «Юты». С 48 очками в 81 матче, он подтверждает свой статус одного из ведущих бомбардиров команды. Алексей Кудашов, продолжая свою аналитическую работу, прокомментировал переход Рида Буше в КХЛ, назвав его одним из лучших бомбардиров лиги, но одновременно подчеркнул, что «свято место пусто не бывает» и команда будет искать новых талантов для развития своей системы. В контексте плей-офф КХЛ, игроки «Спартака» Артем Рашевский и Дмитрий Шарипзянов поделились впечатлениями от победы над ЦСКА со счетом 2:1. Рашевский охарактеризовал матч как «тяжелый» и «мужской хоккей», отметив напряжение до последних секунд и стремление команды играть еще лучше. Шарипзянов добавил, что, несмотря на небольшую ошибку в третьем периоде, команда действовала «стройно» и одержала «классную победу» над сильным соперником. Легендарный тренер Борис Михайлов дал оценку выступлению ЦСКА в плей-офф, отметив, что команде не хватило везения в реализации моментов, но игры против СКА и «Авангарда» дают надежду. Он оценил сезон армейцев на «три с плюсом, даже ближе к четверке». Главный тренер «СКА-Невы» Ги Буше сообщил о травмах игроков перед следующим раундом плей-офф. Илья Игумнов пропустит остаток сезона, а восстановление Михаила Волкова, которого Буше назвал «воином» и «гладиатором», является критически важным для команды. Президент ФХР Владислав Третьяк, комментируя вылет ЦСКА, указал на недостаток результативности как главную причину неудачи, несмотря на наличие «хорошего материала» и «налаженной дисциплины» у команды, подчеркнув, что «одной шайбы мало, чтобы выигрывать» и есть «над чем работать»

Коннор Селебрини Сан-Хосе Шаркс Рекорд НХЛ КХЛ

 

