Молнии поразили дома в разных регионах России

В Кемеровской, Ярославской, Ульяновской, Нижегородской, Казанской, Челябинской и Бурятской областях молния попала в дома, что привело к пожарам. В некоторых случаях пострадали люди.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Только за последние дни в Кемеровской области молния попала в два дома — в сёлах Андреевка и Красный Яр.

Оба сгорели. В первом случае огонь перекинулся на веранду, гараж и машину. В Ярославской области разряд спалил частный дом на две семьи в городе Гаврилов-Ям. Пострадал 54-летний мужчина.

В Ульяновской области во время грозы загорелся дом в селе Кивать. В Нижнем Новгороде сгорела квартира в центре города. Местные жители жалуются, что в их домах на улице Минина нет молниезащиты. Пожары также случились в Казани (горел строящийся дом), в Челябинске и районе (загорелся коттедж и ЛЭП).

В Тюмени во время сильной грозы выбило окно на последнем этаже жилого дома. В Чите отвалилась часть стены. В забайкальском селе Смоленка сгорела крыша деревянного дома. В Бурятии, в Северо-Байкальском районе, из-за удара молнии начался крупный лесной пожар. Там работают авиалесоохрана и экстренные службы





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