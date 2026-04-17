Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что несколько представителей командования Оперативной группы российских войск в Приднестровье внесены в список нежелательных лиц и будут немедленно депортированы при попытке пересечь правый берег Днестра. Это решение усиливает напряженность в регионе на фоне выборов в Приднестровье и общей геополитической нестабильности.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу подтвердил, что несколько представителей командования Оперативной группы российских войск (ОГРВ), дислоцированной на территории Приднестровья, включены в список нежелательных лиц. Это решение, по словам Гросу, направлено на усиление мер безопасности и стабилизацию ситуации в регионе.

Спикер подчеркнул, что в случае появления кого-либо из упомянутых лиц на правом берегу Днестра, они будут немедленно депортированы. 'В тот момент, когда они окажутся на правом берегу, их отправят домой', - заявил Гросу, выражая четкую позицию молдавских властей.

В список, как стало известно, входят: начальник штаба ОГРВ Дмитрий Зеленков, его три заместителя – Дмитрий Опалев, Сергей Мащенко и Сергей Ширшов, а также начальник штаба Марат Яруллин и руководитель полевого банка в Тирасполе Алексей Богомолов.

Это решение молдавского парламента следует за предыдущими событиями, вызвавшими напряженность в отношениях с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Жители ПМР недавно проводили выборы депутатов всех уровней, что неизбежно ставит вопросы о дальнейшем развитии отношений с Кишиневом и внутренней политической обстановке в самой ПМР.

Инциденты, связанные с деятельностью ОГРВ, неоднократно вызывали беспокойство молдавской стороны, которая считает присутствие российских войск на своей территории нарушением суверенитета.

Решение о депортации представителей командования ОГРВ может быть расценено как ответная мера на потенциальные угрозы безопасности, исходящие от российского военного контингента.

Ситуация в Приднестровье остается сложной и многогранной, затрагивая не только отношения между Молдовой и ПМР, но и более широкие геополитические интересы.

Проблемы, связанные с непризнанным статусом региона, его экономическим положением и влиянием внешних акторов, продолжают оставаться актуальными.

DW следит за развитием событий и стремится предоставить полную картину происходящего, включая мнения экспертов и свидетельства очевидцев. Так, например, активист Вадим Погорлецкий, который провел в заключении три года и три месяца, рассказал DW об условиях содержания в одной из тюрем Тирасполя и обстоятельствах своего освобождения. Его история служит иллюстрацией непростой ситуации с правами человека в регионе и борьбой за гражданские свободы.

Четверть века назад Молдова оказалась разделенной надвое в результате вооруженного конфликта, приведшего к возникновению непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Эта фотогалерея DW посвящена истории этого конфликта и его последствиям, напоминая о давних корнях нынешней напряженности.

Таким образом, решение молдавских властей по отношению к представителям ОГРВ в Приднестровье вписывается в более широкий контекст региональных и международных событий, отражая сложную геополитическую обстановку и стремление Молдовы к обеспечению своей национальной безопасности и территориальной целостности





