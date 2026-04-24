Молдавия загрязняет Днестр: Приднестровье бьет тревогу

📆4/24/2026 1:42 AM
📰Известия
Власти Приднестровья обвиняют Молдавию в загрязнении реки Днестр из-за неисправных очистных сооружений и попытках скрыть экологическую катастрофу. Призывают к международным переговорам для решения проблемы.

Экологическая ситуация в бассейне реки Днестр продолжает ухудшаться, вызывая серьезную обеспокоенность у властей При днестр овской Молдавской Республики (ПМР) и поднимая вопросы о международной ответственности. Согласно заявлениям официальных лиц ПМР, основная причина загрязнения реки кроется в неэффективной работе и фактическом разрушении очистных сооружений на территории Молдавии.

Министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, Игорь Паламарчук, 23 апреля публично заявил о необходимости безотлагательных мер со стороны Молдавии по восстановлению этих критически важных объектов инфраструктуры. Он подчеркнул, что неоднократно поднимал этот вопрос на переговорах с молдавскими представителями в рамках экспертных групп по экологии, однако, по его мнению, проблема намеренно замалчивается. Паламарчук отметил, что результаты экологических анализов свидетельствуют о чрезвычайно высокой концентрации вредных веществ в реке, что напрямую связано со сбросом неочищенных сточных вод.

Ситуация осложняется тем, что загрязнение Днестра происходит не впервые и имеет давнюю историю. Власти ПМР утверждают, что Молдавия на протяжении десятилетий систематически загрязняет не только сам Днестр, но и его притоки, что создает угрозу для здоровья и благополучия жителей Приднестровья и приграничных районов Украины. Глава МИД ПМР, Виталий Игнатьев, 19 апреля выступил с более резкими обвинениями, заявив о попытках Молдавии скрыть масштабы экологической катастрофы и намеренное уничтожение Днестра.

Он выразил недовольство отсутствием публичного доступа к результатам экспертиз и анализов, а также поставил под сомнение официальные объяснения причин загрязнения, назвав их несоответствующими действительности. Игнатьев подчеркнул, что проблема загрязнения Днестра имеет хронический характер и длится уже около 35 лет, что требует комплексного и скоординированного подхода к ее решению. В то же время, пресс-служба правительства Молдавии 12 марта сообщила о загрязнении реки Днестр нефтью, поступающей с территории Украины.

Власти Молдавии приняли оперативные меры, включая временное прекращение подачи воды в четырех районах страны и введение режима тревоги, в связи с утечкой нефтепродуктов. Однако, по мнению представителей ПМР, акцент на загрязнении, поступающем с Украины, является попыткой отвлечь внимание от собственных проблем с очистными сооружениями и переложить ответственность на соседнее государство. Они настаивают на том, что основная доля загрязнения Днестра приходится именно на неочищенные сточные воды, сбрасываемые молдавскими предприятиями и населенными пунктами.

В сложившейся ситуации, ПМР призывает к созыву переговоров в формате «5+2» с участием России, Украины, ОБСЕ, США и ЕС для обсуждения экологических проблем Приднестровья и поиска путей их решения. Однако, как отмечают в МИД РФ, Кишинев и Киев саботируют перезапуск этого многостороннего диалога, что препятствует достижению консенсуса и принятию эффективных мер по защите реки Днестр. Отсутствие конструктивного диалога и нежелание Молдавии признавать и решать проблему загрязнения реки вызывает серьезную обеспокоенность у ПМР и ставит под угрозу экологическую безопасность всего региона.

Необходимо проведение независимой международной экспертизы для оценки масштабов загрязнения Днестра и определения источников загрязнения. Результаты этой экспертизы должны стать основой для разработки комплексного плана мероприятий по восстановлению экологического состояния реки и предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации. Важно также обеспечить прозрачность и открытость информации о состоянии Днестра для общественности и международных организаций. Только совместными усилиями всех заинтересованных сторон можно добиться реальных результатов в решении этой сложной экологической проблемы и обеспечить устойчивое развитие региона

