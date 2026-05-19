Можно ли оценить качество воды в бассейне самостоятельно? Возбуждает опасения экономия на оборудовании для воды

Эксперты советуют оценивать качество воды в бассейне по запаху, прозрачности и состоянию плитки. Также могут указывать на появление биопленки темные или зеленоватые швы и скользкие поручни. Важно обращать внимание на разделительную линию на дне бассейна, которая должна быть хорошо видна даже в часы пиковой нагрузки.

Посетители фитнес-клубов могут самостоятельно оценить качество воды в бассейне по запаху, прозрачности и состоянию плитки. Об этом "Известиям" рассказал эксперт Эмиль Халимов. Эксперт отметил, что экономия на системе водоподготовки остается распространенной практикой в коммерческих бассейнах.

Многие клубы отказываются от автоматических станций дозирования реагентов, контролирующих уровень pH и содержание хлора, поручая эту задачу администратору с обычным тестером. О проблемах с водой свидетельствуют резкий запах хлора, пена в углах бассейна, мутная вода. Кроме того, на эту проблему могут указывать темные или зеленоватые швы плитки и скользкие поручни, свидетельствующие о появлении биопленки. В качественном бассейне разделительная линия на дне должна быть хорошо видна даже в часы пиковой нагрузки.

Халимов подчеркнул, что полностью бесхлорных коммерческих бассейнов не существует, а ультрафиолет и озон применяются только как дополнение к основным методам обеззараживания..





