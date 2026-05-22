Можно ли ускорить рост волос выше физиологических возможностей человека?

Существенно ускорить рост волос выше физиологических возможностей человека невозможно, а эффект от косметических средств проявляется лишь через полгода регулярного использования. Об этом "Газете.Ru" рассказала доктор медицинских наук, дерматолог и трихолог Юлия Галлямова. На скорость обновления прически напрямую влияют возраст, пол, генетика и гормональный фон. Эстрогены стимулируют этот процесс, тогда как андрогены способны его замедлять, а недостаток белка в рационе также негативно сказывается на состоянии волосяных фолликулов. Косметические лосьоны не меняют генетику, но помогают реализовать заложенный природой потенциал за счет улучшения состояния кожи головы. Для достижения реального результата специалист советует искать в составе ниацинамид, ДМАЭ, кофеин, пептиды, экзосомы и диаминопиримидина оксид. Растительные компоненты тоже способны оказывать дополнительное стимулирующее действие. В среднем волосы отрастают примерно на один сантиметр в месяц, при этом разные фолликулы постоянно находятся в различных фазах своего естественного развития. Из-за этих физиологических особенностей заметные изменения появляются далеко не сразу после начала терапии. Минимальный срок для объективной оценки эффективности подобранного ухода составляет около шести месяцев непрерывного применения.

Ранее биолог Ирина Лялина рассказала, можно ли расчесывать мокрые волосы.





