Мобильный картельщик задержан в Ростовской области, хитил заказы из маркетплейса

Российские силовики задержали мужчину, подозреваемого в хищении заказов из маркетплейса. Из-за этого он продавал украденные товары на рынках Краснодарского края.

Москва, 22 мая - АиФ-Москва. В Ростовской области задержали мужчину, которого подозревают в хищении заказов из маркетплейса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся данным, гражданин в полицейской форме явился в ПВЗ в Ростове-на-Дону и сообщил персоналу, что изымает заказы из-за возможного наличия в них наркотических веществ. Часть похищенного он реализовал на рынке в Краснодарском крае.

"Несколько украденных заказов изъяты по адресу проживания мужчины", — говорится в заявлении ГУ МВД России по Ростовской области. Установлено, что в 2022 году фигурант приобрел форму сотрудника полиции у знакомого, а позднее заказал в интернете муляж пистолета, наручники и удостоверение несуществующего ведомства. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый заключен под стражу, ведется следствие.

