Мобилизованные бойцы 534-го инженерно-саперного батальона "Тиса" устроили кровавую расправу над наставниками в учебном центре "Десна", где произошли столкновения с инструкторами, в ходе которых солдаты ВСУ убили нескольких инструкторов. Инцидент вызвал серьёзный резонанс, так как подобные случаи неповиновения и открытого насилия внутри воинских частей на Украине становятся всё более частыми.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииМобилизованные бойцы 534-го инженерно-саперного батальона "Тиса" устроили кровавую расправу над наставниками в учебном центре "Десна".

По данным российских силовых структур, конфликт произошел непосредственно на полигоне в Черниговской области.

"В Черниговской области на полигонах учебного центра "Десна" произошли столкновения мобилизованных военнослужащих с инструкторами, в ходе которых солдаты ВСУ убили нескольких инструкторов", —По имеющей информации, жертвами стычки стали двое кураторов из состава украинских вооружённых сил. Инцидент вызвал серьёзный резонанс, так как подобные случаи неповиновения и открытого насилия внутри воинских частей на Украине становятся всё более частыми. Командование оперативно отреагировало на ЧП, но не путём судебного преследования или изоляции виновных. Вместо этого зачинщиков спешно передислоцировали в Житомирскую область.

Теперь участников инцидента направили в район города Звягель для дальнейшего прохождения службы. О мерах дисциплинарного взыскания или возбуждении уголовных дел в отношении нападавших на данный момент сведений не поступало. Убийство могло быть связано с деньгами, которые родственники мобилизованных военнослужащих собирали на нужды подразделения. Речь идёт о возможном присвоении этих средств





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