Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Мобилизованные бойцы 534-го батальона "Тиса" устроили кровавую расправу над наставниками в учебном центре "Десна"

Security News

Мобилизованные бойцы 534-го батальона "Тиса" устроили кровавую расправу над наставниками в учебном центре "Десна"
Мобилизованные Бойцы534-Го Батальон \Тиса\Устроили Кровавую Расправу Над Наставниками
📆6/15/2026 7:44 AM
📰lifenews_ru
58 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 68%

Мобилизованные бойцы 534-го инженерно-саперного батальона "Тиса" устроили кровавую расправу над наставниками в учебном центре "Десна", где произошли столкновения с инструкторами, в ходе которых солдаты ВСУ убили нескольких инструкторов. Инцидент вызвал серьёзный резонанс, так как подобные случаи неповиновения и открытого насилия внутри воинских частей на Украине становятся всё более частыми.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииМобилизованные бойцы 534-го инженерно-саперного батальона "Тиса" устроили кровавую расправу над наставниками в учебном центре "Десна".

По данным российских силовых структур, конфликт произошел непосредственно на полигоне в Черниговской области.

"В Черниговской области на полигонах учебного центра "Десна" произошли столкновения мобилизованных военнослужащих с инструкторами, в ходе которых солдаты ВСУ убили нескольких инструкторов", —По имеющей информации, жертвами стычки стали двое кураторов из состава украинских вооружённых сил. Инцидент вызвал серьёзный резонанс, так как подобные случаи неповиновения и открытого насилия внутри воинских частей на Украине становятся всё более частыми. Командование оперативно отреагировало на ЧП, но не путём судебного преследования или изоляции виновных. Вместо этого зачинщиков спешно передислоцировали в Житомирскую область.

Теперь участников инцидента направили в район города Звягель для дальнейшего прохождения службы. О мерах дисциплинарного взыскания или возбуждении уголовных дел в отношении нападавших на данный момент сведений не поступало. Убийство могло быть связано с деньгами, которые родственники мобилизованных военнослужащих собирали на нужды подразделения. Речь идёт о возможном присвоении этих средств

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Мобилизованные Бойцы 534-Го Батальон \Тиса\ Устроили Кровавую Расправу Над Наставниками Убили Нескольких Инструкторов Подобные Случаи Неповиновения И Открытого Наси Убийство Деньги Подразделения Возможном Присвоении Этих Средств

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Число вылечившихся в Москве пациентов с коронавирусом выросло за сутки на 4 932Число вылечившихся в Москве пациентов с коронавирусом выросло за сутки на 4 932Число вылечившихся в Москве пациентов с коронавирусом выросло за сутки на 4 932:
Read more »

В России впервые за пандемию зарегистрировали более 800 смертей из-за ковида за суткиВ России впервые за пандемию зарегистрировали более 800 смертей из-за ковида за суткиВ России впервые за пандемию зарегистрировали более 800 смертей из-за ковида за сутки:
Read more »

В Москве явка на думских выборах в первый день голосования превысила 23%В Москве явка на думских выборах в первый день голосования превысила 23%В Москве явка на думских выборах в первый день голосования превысила 23%. Почти 534 тысячи человек отдали свои голоса очно, а 1,27 миллиона жителей столицы прошли процедуру волеизъявления в онлайн-формате:
Read more »

К чему приведет закон о защите детей «в духе традиционных ценностей»К чему приведет закон о защите детей «в духе традиционных ценностей»Законопроект № 534 677-8 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации», получивший в сети упрощенное название «О защите интересов...
Read more »

Юру Борисова пригласили войти в состав Американской киноакадемииЮру Борисова пригласили войти в состав Американской киноакадемииАмериканская академия кинематографических искусств и наук в четверг, 26 июня, пригласила 534 артистов и кинематографистов войти в ее состав, включая российского актера Юру Борисова.
Read more »

Собянин осмотрел обновленную школу на юге МосквыСобянин осмотрел обновленную школу на юге МосквыРеконструированный корпус школы №534 на юге столицы откроется ко Дню знаний.
Read more »



Render Time: 2026-06-15 10:45:20