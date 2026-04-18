Миятович: Винисиусу нужно изменить отношение к делу, в «Реале» нет лидера, который скажет «Что вы, черт возьми, делаете?»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович раскритиковал отношение к делу Винисиуса Жуниора и отсутствие сильного лидера в команде, способного направить игроков.

Бывший форвард мадридского «Реала» Предраг Миятович выразил обеспокоенность текущей ситуацией в команде, особенно касательно поведения и отношения к делу бразильского вингера Винисиуса Жуниора. По мнению Миятовича, несмотря на яркую игру и результативность Винисиуса, особенно в решающих матчах, ему необходимо изменить свой подход к футбол у. «Винисиусу нужно изменить свое отношение к делу , и я говорил об этом много раз.

Меня обвиняли в предвзятости к этому парню, но есть вещи, которые мне не нравятся. Это не умаляет его важности для команды», – заявил экс-игрок. Миятович подчеркнул, что в нынешнем составе «Реала» не хватает настоящего лидера, способного взять на себя ответственность и направить команду в нужную сторону. Он сравнил нынешний «Реал» с командами, где были такие игроки, как Серхио Рамос или Рауль, которые могли своим примером и словом сплотить коллектив и требовать максимальной самоотдачи. «Нужен человек, способный делать на поле две-три вещи и при этом объединять все усилия. Лидер, тренер на поле. В «Реале» есть отличные игроки, но я не вижу человека, который скажет: «Что вы, черт возьми, делаете?» – посетовал Предраг Миятович. Он также прокомментировал эпизод с поведением Винисиуса на поле, сравнив его с «Бинго-Бонго» и предположив, что игрок неисправим. По мнению Миятовича, подобное поведение неприемлемо, особенно в контексте возможных ответных реакций соперников. Комментарии Миятовича вызвали дискуссию среди болельщиков и экспертов. Некоторые согласны с его оценкой, считая, что Винисиусу действительно не хватает зрелости и уважения к соперникам. Другие же полагают, что бразилец просто играет в свой футбол, полный эмоций и креатива, что является его сильной стороной. Среди других новостей футбольного мира: тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не сдержал слез на пресс-конференции, отвечая на слова своего коллеги Роберто Раньери. Игрок «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд прокомментировал отсутствие титулов у клуба, сравнив ситуацию с карьерой баскетболиста Янниса Адетокумбо. Неймар предложил изменить правило офсайда, а советник президента УЕФА высказался о желании допустить российские команды к международным соревнованиям. Также были упомянуты слова Сорокина о Китае и Эрлинга Холанда о впечатляющей игре Хусанова в «Манчестер Сити»





