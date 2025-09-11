Head Topics

Мишустин: В России к 2030 году откроют не менее 100 технопарков

Мишустин: В России к 2030 году откроют не менее 100 технопарков
Михаил Мишустин анонсировал новые меры по поддержке малого и среднего бизнеса, развитию инфраструктуры и охране окружающей среды. В бюджет выделят средства на строительство защитных сооружений, модернизацию очистных сооружений на Байкале и создание новых технопарков.

Глава Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин рассказал о новых мерах, направленных на развитие инфраструктуры и улучшение экологической ситуации в стране. В федеральный бюджет дополнительно выделят миллиард рублей на строительство защитных сооружений, которые должны существенно снизить пагубное воздействие возможных паводков. Кроме того, 245 миллионов рублей направят на модернизацию и постройку очистных сооружений на Байкале.

Это направление реализуется в рамках всероссийского проекта «Экологическое благополучие».Одним из наиболее важных направлений правительственной политики является развитие технопарков. Михаил Мишустин подчеркнул, что к 2030 году в России должно быть открыто не менее 100 промышленных техно- и бизнес-парков, оснащенных необходимыми площадями и коммуникациями. По его словам, «там должна быть вся нужная для малых и средних компаний инфраструктура, и правительство помогает российским субъектам с её созданием». Уже завершился отбор заявок на создание технопарков. Выбраны 31 проект в 25 регионах страны. На их реализацию из федерального бюджета в следующем году будет направлено около восьми миллиардов рублей. Финансовая поддержка позволит создать благоприятные условия для малых предприятий, которые смогут осуществлять свои идеи, налаживать и развивать современное инновационное производство и, конечно, быстрее выводить на рынок свою продукцию»

