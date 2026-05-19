Михаил Дегтярев: Лимит на легионеров в Мир РПЛ, бюджет клубов РПЛ и траты на академии

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев высказался о бюджете клубов РПЛ и лимите на легионеров. В сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7. "Есть 16 клубов Премьер-лиги, их суммарный бюджет, по их подсчетам – я ничего не придумываю – 120 млрд в год. Бюджет Министерства спорта – 74. На всю страну: на стройку, на зарплаты, на забеги, на реконструкции, на зарплаты тренерам и так далее. Впечатляет, да? Мне стало интересно, сколько клубы Премьер-лиги тратят на свои академии, где воспитывают детей. Их данные – 7 млрд. Это я еще не посчитал. Если я посчитаю, будет 150, и будет не 7, а 2. Как их сподвигнуть к тому, чтобы они вкладывались в спорт, а не рассуждали на разных площадках о космических кораблях, которые должны бороздить просторы вселенной? Иными словами, чтобы Дегтярев и Минспорт занимались всем, где-то изыскивали средства, и они рассуждали. Один только у государства есть регуляторный элемент – это регулирование приказом министра числа легионеров во внутреннем чемпионате. Я год назад их предупредил: "Я вас буду регулировать". Что произошло? Вы думаете, увеличение денег пошло на детей, начали подписывать молодых игроков, простраивать траекторию, юридически защищать, заниматься медициной, образованием, родителям помогать футболистов? Курс изменился? Нет. Весь год обсуждали", – заявил Дегтярев в подкасте Ксении Шойгу "Гибкий ЗОЖ". Депутат Валуев о лимите: "Будет точно интереснее наблюдать за россиянами, а не иностранцами. Не вижу глобальной проблемы и возможной потери качества".

