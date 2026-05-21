Михаил Литовка, бывший глава ОПГ «чёрных риелторов» Краснодарского края, погиб после 11 лет заключения в штурмовой пехоте

Михаил Литовка, известный как глава ОПГ «чёрных риелторов» Краснодарского края, погиб после 11 лет заключения в штурмовой пехоте. Он получил известность из-за серии преступлений с недвижимостью, в которых он обвинялся в отмывании денег и поджоге домов.

На СВО погиб Михаил Литовка , которого называли главарём ОПГ « чёрных риелторов » Краснодарского края.

По данным SHOT, его тело удалось идентифицировать и опознать только спустя полтора года после смерти. Литовка получил известность из-за дела о серии преступлений с недвижимостью. По версии следствия, в 2010 году он вместе с сообщником начал отбирать дома у уязвимых жителей края, оформляя сделки по поддельным документам. Одним из эпизодов стало убийство владельца жилья после продажи недвижимости.

Следствие также связывало группу с поджогом дома и другими похожими преступлениями. В 2012 году Литовку задержали, позже суд приговорил его к 18,5 года колонии строгого режима. Сам он вину не признавал и утверждал, что его оговорили. После 11 лет заключения, в 2023 году, Литовка подписал контракт с Минобороны и попал в штурмовую пехоту. Спустя примерно полтора года после гибели его личность смогли подтвердить





