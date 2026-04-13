Мифы и реальность: что скрывает растворимый кофе?

Эксперты развенчивают популярные заблуждения о растворимом кофе, раскрывая его истинные свойства и влияние на организм.

Растворимый кофе, на протяжении десятилетий обраставший множеством мифов, от без кофеин овости до предполагаемой канцерогенной опасности, на самом деле представляет собой продукт, подверженный тщательному контролю качества и обладающий рядом интересных свойств. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета, в частности, в интервью информационному агентству URA.RU, развеяли основные заблуждения, связанные с этим популярным напитком.

Первый и, пожалуй, самый распространенный миф касается содержания кофеина. Вопреки сложившемуся мнению, растворимый кофе не является безкофеиновым. Кофеин – это устойчивое соединение, которое сохраняет свою структуру и активность даже при высоких температурах, используемых в процессе производства растворимого кофе. В стандартной чашке (150 мл) растворимого кофе содержится примерно 60-65 мг кофеина, что вполне сопоставимо с содержанием кофеина в других видах кофе. Для сравнения, в эспрессо обычно содержится 100-120 мг кофеина, а в фильтр-кофе – 80-100 мг. Это делает растворимый кофе вполне подходящим напитком для тех, кто ищет умеренную дозу кофеина для бодрости и стимуляции. Процесс производства растворимого кофе, вопреки распространенному мнению о его чрезмерной химизации, включает в себя несколько этапов, которые во многом определяют его вкусовые качества и характеристики. Зерна кофейных бобов подвергаются обжарке, измельчаются, после чего завариваются под давлением, что позволяет получить концентрированный экстракт. Далее этот экстракт подвергается сушке, которая может осуществляться различными способами, влияющими на качество конечного продукта. Самым качественным и предпочтительным методом является сублимационная сушка, также известная как freeze-drying. При этом методе концентрированный кофейный экстракт замораживается, а затем влага из него удаляется путем испарения льда в вакууме. Такой способ сушки позволяет максимально сохранить ароматические свойства, вкус и полезные вещества, содержащиеся в кофейных зернах. Миф о «тотальной химии» в растворимом кофе, как правило, является преувеличением, основанным на недобросовестности некоторых производителей. Важно помнить, что качество растворимого кофе во многом зависит от бренда и используемых технологий производства. Главное правило при выборе растворимого кофе – это обращать внимание на проверенные бренды, имеющие хорошую репутацию, а также внимательно изучать состав продукта, указанный на упаковке. Это поможет избежать приобретения некачественного продукта и минимизировать риски, связанные с возможным содержанием нежелательных добавок. Еще один распространенный миф касается кислотности растворимого кофе. Вопреки распространенному мнению, растворимый кофе часто имеет меньшую кислотность по сравнению с молотым кофе. Это объясняется тем, что в процессе производства растворимого кофе часть кислот, содержащихся в кофейных зернах, разрушается. Это делает растворимый кофе более щадящим для желудка, особенно для людей с повышенной чувствительностью к кислотам. Однако, это не означает, что растворимый кофе полностью лишен кислотности, поэтому рекомендуется избегать употребления кофе натощак, чтобы не раздражать слизистую оболочку желудка. Касательно содержания акриламида, вещества, образующегося в процессе обжарки кофейных зерен, важно отметить, что его количество в растворимом кофе незначительно. По словам кандидата медицинских наук Валерия Литвинова, для того чтобы концентрация акриламида достигла опасного уровня, необходимо выпивать огромное количество растворимого кофе – семь-восемь пакетиков в день, или употреблять кофе непрерывно в течение 20-25 часов. Кроме того, многочисленные исследования показывают, что умеренное потребление кофе, включая растворимый, может быть связано со снижением риска развития некоторых видов рака, например, рака печени и простаты. Наконец, стоит отметить, что растворимый кофе содержит фенольные соединения и флавоноиды – мощные антиоксиданты, которые защищают клетки организма от окислительного стресса. В растворимом кофе на грамм продукта может содержаться даже больше антиоксидантов, чем в молотом кофе, хотя из-за меньшей дозировки на чашку итоговое количество антиоксидантов может быть немного ниже. Таким образом, растворимый кофе при умеренном употреблении не только не вреден, но и может принести определенную пользу для здоровья





