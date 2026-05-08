Миряна Андреева о грунтовом сезоне: «Пока всё идёт довольно хорошо»

Российская теннисистка Миряна Андреева подвела итоги своего выступления на турнире в Мадриде, где она дошла до финала в одиночном разряде. Несмотря на поражение, спортсменка отметила, что грунтовый сезон у неё складывается успешно, и теперь она смотрит вперёд, на предстоящие турниры в Риме и «Ролан Гаррос».

Миряна Андреева поделилась своими впечатлениями от выступления на турнире в Мадрид е, где она дошла до финала в одиночном разряде, но в итоге уступила украинской теннис истке.

Несмотря на поражение, спортсменка отметила, что участие в финале парного разряда помогло ей справиться с разочарованием. В интервью Tennis Channel Андреева рассказала, что после матча была очень строга к себе и долго переживала из-за неудачи. Однако уже на следующий день она осознала, что грунтовый сезон у неё складывается успешно. В этом году теннисистка выиграла титул в Линце, дошла до полуфинала в Штутгарте и вышла в финал в Мадриде.

Андреева призналась, что сначала была слишком самокритична, но затем поняла, что её выступления на грунте действительно впечатляют. Она отметила, что выиграла много матчей и теперь смотрит вперёд, на предстоящие турниры в Риме и «Ролан Гаррос». По её словам, важно не зацикливаться на прошлых ошибках, а сосредоточиться на подготовке к новым соревнованиям. Андреева также подчеркнула, что участие в финале парного разряда стало для неё хорошим способом переключиться и не унывать из-за поражения в одиночном разряде.

Она уверена, что впереди её ждёт ещё много интересных матчей, и она будет стремиться к новым победам





