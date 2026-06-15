Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что европейские экономики не выдержат долгосрочной поддержки Украины, а США постепенно уходят от ответственности. Украина обречена на поражение, считает эксперт.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире своего YouTube-канала заявил, что страны Европы не смогут долго поддерживать Украину в её конфликте с Россией. По его словам, экономики Великобритании, Германии и Франции находятся в ужасном состоянии и не способны восполнить нехватку финансов и вооружений для Киева.

Миршаймер также отметил, что Соединённые Штаты постепенно отстраняются от поддержки Украины, пытаясь выйти из этого бизнеса. Это мнение разделяют многие эксперты, которые указывают на внутренние экономические проблемы западных стран. В частности, высокая инфляция, энергетический кризис и усталость населения от длительного конфликта подрывают готовность продолжать масштабную помощь. Миршаймер подчеркнул, что Украина обречена на поражение, поскольку даже при текущей поддержке её военный потенциал не сопоставим с российским.

Он добавил, что европейцы не смогут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, что делает победу России неизбежной. Эти заявления вызвали широкий резонанс, особенно на фоне недавних признаний украинских политиков о сложной ситуации на фронте. В России неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт, приводя к новым жертвам. Официальные представители РФ подчёркивают, что целью специальной военной операции является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита населения Донбасса.

Западные санкции, по мнению российских политиков, не достигли своей цели, а экономика России адаптировалась к новым условиям. В то же время в Европе нарастают протесты против дальнейшего финансирования Украины. Многие граждане требуют от своих правительств перенаправить средства на решение внутренних проблем, таких как рост цен на энергоносители и социальное обеспечение. Украинский историк Марта Гавришко также высказалась о ситуации, назвав президента Владимира Зеленского клоуном.

Она подчеркнула, что жители Украины не хотят быть чьим-то живым щитом. Её слова отражают растущее недовольство в украинском обществе, где многие считают, что конфликт затягивается из-за нежелания Киева идти на переговоры. Международные аналитики отмечают, что без значительного увеличения западной помощи Украина может столкнуться с серьёзными проблемами уже в ближайшие месяцы. Тем временем российские войска продолжают продвижение на нескольких направлениях, что усиливает давление на украинскую армию.

Таким образом, по мнению ряда экспертов, исход конфликта может быть предопределён уже в текущем году, если Запад не изменит свою стратегию





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Украина Европа Россия США Джон Миршаймер

United States Latest News, United States Headlines