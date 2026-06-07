Мирра Андреева: самая прибыльная победа в карьере, €2,8 млн за титул на «Ролан Гаррос»-2026

Российская теннисистка Мирра Андреева стала самой успешной россиянки по призовым в карьере после победы на «Ролан Гаррос»-2026. Она заработала €2,8 млн за титул, который стал самой прибыльной победой в карьере.

Мирра Андреева уже зарабатывает на корте суммы, сравнимые с контрактами футбольных звезд. Победа на «Ролан Гаррос»-2026 стала для россиянки самой прибыльной в карьере: за титул в Париже она получит €2, 8 млн призовых — около $3, 2 млн по текущему курсу.

Если перевести это в более понятные цифры, получится еще эффектнее. По пути к титулу Андреева провела семь матчей и суммарно сыграла 583 минуты. Простая арифметика показывает: каждая минута в Париже стоила очень дорого. $3,2 млн, разделенные на 583 минуты, — это примерно $5489 или €4803 за минуту.

В пересчете на рубли цифра выглядит еще внушительнее: примерно 404 тысячи рублей за каждую минуту на корте. Фактически каждый гейм, каждый розыгрыш и даже затяжные обмены ударами в Париже превращались для Андреевой в очень крупные суммы. При этом €2,8 млн — крупнейшие призовые в карьере россиянки за один турнир. До победы в Париже Мирра заработала за карьеру $9,67 млн, а теперь общий доход вырос уже до $12,8 млн.

И это речь исключительно про призовые. После триумфа на «Ролан Гаррос» Андреева резко поднялась в списке самых успешных российских теннисисток по призовым. Лидером среди россиянок остается Мария Шарапова с $38,7 млн за карьеру. Далее идут Светлана Кузнецова ($25,8 млн) и Елена Дементьева ($14,8 млн).

До победы в Париже Мирра имела $9,67 млн призовых, а после обновления цифр обойдет Веронику Кудерметову, Динару Сафину и Надежду Петрову, вплотную приблизившись к Елене Весниной. Если не учитывать Касаткину, ныне выступающую за Австралию, впереди у Андреевой останется всего пять российских теннисисток. Во всем мировом туре россиянка после обновления данных окажется примерно между 50-м и 60-м местом по карьерным заработкам. И это — в 19 лет.

Для сравнения: первая российская победительница турнира Анастасия Мыскина в 2004 году получила за титул €838,5 тыс. Спустя пять лет Светлана Кузнецова заработала €1,06 млн после победы над Динарой Сафиной в российском финале. Мария Шарапова, единственная россиянка, бравшая титул в Париже дважды, в 2012 году получила €1,25 млн, а в 2014-м — €1,65 млн. Призовые в теннисе за последние годы заметно выросли.

Для понимания масштаба: победительница «Ролан Гаррос»-2025 Кори Гауфф получила €2,55 млн, а Мирра уже год спустя заработала еще больше — €2,8 млн. И если раньше российские чемпионки в Париже зарабатывали миллионы, то Андреева вывела эту планку на новый уровень: почти полмиллиона рублей за минуту игры. Бублик поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»





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Мирра Андреева Теннис Призовые «Ролан Гаррос»-2026 €2 8 Млн $3 2 Млн €4803 €5489 404 Тысячи Рублей €1 4 Млн €750 Тыс €1 65 Млн €1 25 Млн €838 5 Тыс €1 06 Млн €2 55 Млн €2 8 Млн €838 5 Тыс €1 65 Млн €1 25 Млн €2 8 Млн €1 4 Млн €1 65 Млн €1 25 Млн €2 55 Млн €2 8 Млн €1 06 Млн €838 5 Тыс €1 65 Млн €1 25 Млн €2 8 Млн €1 4 Млн €1 65 Млн €1 25 Млн €2 55 Млн €2 8 Млн €1 06 Млн €838 5 Тыс €1 65 Млн €1 25 Млн €2 8 Млн €1 4 Млн €1 65 Млн €1 25 Млн €2 55 Млн €2 8 Млн €1 06 Млн €838 5 Тыс €1 65 Млн €1 25 Млн €2 8 Млн €1 4 Млн €1 65 Млн €1 25 Млн €2 55 Млн €2 8 Млн €1 06 Млн €838 5 Тыс €1 65 Млн €1 25 Млн €2 8 Млн €1 4 Млн €1 65 Млн €1 25 Млн €2 55 Млн €2 8 Млн €1 06 Млн €838 5 Тыс €1 65 Млн €1 25 Млн €2 8 Млн €1 4 Млн €1 65 Млн €1 25 Млн €2 55 Млн €2 8 Млн €1 06 Млн €838 5 Тыс €1 65 Млн €1 25 Млн €2 8 Млн €1 4 Млн €1 65 Млн €1 25 Млн €2 55 Млн €2 8 Млн €1 06 Млн €838 5 Тыс €1 65 Млн €1 25 Млн €2 8 Млн €1 4 Млн €1 65 Млн €1 25 Млн €2 55 Млн €2 8 Млн €1 06 Млн €838 5 Тыс €1 65 Млн €1 25 Млн €2 8 Млн €1 4 Млн €1 65 Млн €1 25 Млн €2 55 Млн €2 8 Млн €1 06 Млн €838 5 Тыс €1 65 Млн €1 25 Млн €2 8 Млн €1 4

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