Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе заявил, что будет рад, если аргентинец Лионель Месси побьет его рекорд по голам на чемпионатах мира по футболу.

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе заявил, что будет рад, если аргентинец Лионель Месси побьет принадлежащий ему рекорд по голам на чемпионатах мира по футбол у.

На счету Клозе 16 голов в 24 матчах на четырех чемпионатах мира, у Месси - 13 мячей в 26 играх на пяти турнирах. Клозе признался, что ожидал, что его рекорд будет побит уже на этом чемпионате мира. По его мнению, расширенный турнир дает больше возможностей для забивания голов, и Месси, и Мбаппе, скорее всего, пройдут далеко по турнирной сетке. Клозе также признался, что является большим поклонником Месси, назвав его настоящим гением





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