Мирра Андреева и Диана Шнайдер триумфально возвращаются в парный теннис, выходя в полуфинал Мадрида

Российский дуэт Мирра Андреева и Диана Шнайдер, воссоединившись на турнире в Мадриде, демонстрирует впечатляющую игру и уверенно продвигается по турнирной сетке, одержав победу в четвертьфинале и выйдя в полуфинал.

В прошлом году Мирра Андреева и Диана Шнайдер продемонстрировали впечатляющие результаты в парных турнирах, завоевав два значимых трофея. Однако, начало 2026 года ознаменовалось для этих талантливых россиянок периодом индивидуальных выступлений.

Если же они и появлялись на корте в парном разряде, то уже с другими партнершами. Неожиданным и приятным для поклонников стало воссоединение дуэта МиДи на престижном теннисном турнире в Мадриде. И пока что это решение приносит спортсменкам ощутимые плоды. Мирра и Диана уверенно продвигаются по турнирной сетке, одерживая победу за победой, и уже успешно вышли в полуфинал соревнований.

Их игра демонстрирует слаженность и взаимопонимание, которые позволили им добиться успеха в прошлом. Вице-чемпионки Олимпийских игр 2024 года в парном разряде, Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в течение 2026 года предпочли экспериментировать с различными партнершами. Мирра играла в паре с Екатериной Александровой и Викторией Мбоко, а Диана пробовала свои силы в дуэтах с Людмилой Самсоновой, Александрой Пановой и Линдой Носковой. К сожалению, эти эксперименты не принесли ожидаемых результатов, и спортсменки не смогли добиться значительных успехов, выступая порознь.

Возвращение дуэта МиДи на турнире WTA 1000 в Мадриде стало настоящим событием для теннисного мира. В первом круге они успешно преодолели сопротивление чешско-польского дуэта Анастасии Децюк и Катаржины Питер. Затем последовала уверенная победа над сильным бельгийско-китайским дуэтом Элисе Мертенс и Чжан Шуай, которые были посеяны под третьим номером. В четвертьфинале соперницами россиянок стали Эллен Перес из Австралии и Деми Схюрс из Нидерландов.

Уже в начале матча Мирра и Диана продемонстрировали свое превосходство, быстро сделав брейк и выйдя вперед со счетом 3:0. Этот ранний перевес позволил им уверенно контролировать ход сета и заслуженно выиграть его со счетом 6:3. В начале второго сета россиянки воспользовались ошибками соперниц и сумели выиграть гейм на подаче Перес. Однако, на подаче Шнайдер возникли определенные трудности: Диана допускала двойные ошибки и часто играла вторыми мячами.

В результате, она проиграла гейм и, не сдержавшись, бросила ракетку в сердцах. К счастью, дуэт быстро оправился от этого эпизода и выиграл следующее очко. Затем, на подаче Андреевой, им удалось подтвердить брейк благодаря мощным и точным ударам Мирры, против которых австралийско-голландский дуэт оказался бессилен. Соперницы не сдавались и продолжали бороться, выиграв очередной гейм под ноль.

Впереди российских болельщиков ожидала подача Шнайдер, и было неясно, смогла ли она прийти в себя после недавней неудачи. Диана Шнайдер, несмотря на возникшие проблемы, решила потрясти мяч и потребовала его замену, заподозрив брак. Это помогло ей собраться и выиграть гейм. После этого она стала проверять и другие мячи, выявляя в них возможные дефекты.

Очередной упорный гейм остался за соперницами, но затем Андреева подала на ноль, продемонстрировав серию мощнейших подач, и счет в сете стал 5:3 в пользу россиянок. Для победы оставалось выиграть еще один гейм на приеме, что им и удалось сделать благодаря мощному удару Мирры, которая таким образом подарила себе отличный подарок на 19-летие – выход в полуфинал мадридского турнира. В полуфинале МиДи предстоит сразиться с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд и российской спортсменкой Верой Звонаревой





