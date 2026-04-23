Мирра Андреева о победе в Мадриде, подготовке к грунтовому сезону и сотрудничестве с тренерами

Мирра Андреева прокомментировала свой дебютный матч в Мадриде-2026, рассказала о сложностях адаптации к условиям корта, психологических приемах и подготовке к грунтовому сезону. Также она поделилась впечатлениями о работе с тренером Кончитой Мартинес и спарринг-партнером Алексеем Ватутиным.

Дебютный матч Мирры Андреевой на турнире в Мадриде в 2026 году оказался непростым, но завершился победой над венгерской теннис исткой Панной Удварди. Юная россиянка поделилась своими впечатлениями от игры, рассказав о сложностях адаптации к условиям корта, влиянии погоды и особенностях подготовки к грунт овому сезону.

Андреева призналась, что в начале матча испытывала трудности с поиском своего ритма, что было связано с новыми условиями игры – она впервые в этом году играла на этом стадионе и даже не тренировалась на этом корте. Пух, который летал повсюду, также вносил свои коррективы, затрудняя контроль мяча. Несмотря на это, Андреева смогла собраться и выиграть первый сет, что стало ключевым моментом в матче.

Во время интервью Мирра рассказала о своих психологических приемах перед выходом на корт, признавшись, что старается представить себя легендарными теннисистами, такими как Роджер Федерер или Рафаэль Надаль. Также она поделилась, что во время матчей в ее голове звучит песня «Girls Just Wanna Have Fun» Синди Лопер. Андреева выразила благодарность болельщикам за поддержку и пообещала в будущем удивить их знанием испанского языка.

Она также рассказала о подготовке к грунтовому сезону, отметив, что провела много времени в спортзале, что позволило ей хорошо подготовить тело к этому покрытию. Андреева подчеркнула, что грунт подходит к ее стилю игры, и она рада, что ей удается добиваться хороших результатов на этом покрытии. Мирра Андреева также коснулась темы сотрудничества со своим тренером Кончитой Мартинес и спарринг-партнером Алексеем Ватутиным.

Она рассказала о подарке, который планирует преподнести Кончите в Мадриде, и о помощи, которую ей оказал Ватутин во время турнира в Линце, где он выполнял функции спарринг-партнера, теннисного и даже фитнес-тренера. Андреева отметила, что благодаря расслабленной и комфортной атмосфере, созданной Ватутиным, ей удалось успешно выступить на турнире. В целом, Мирра Андреева продемонстрировала уверенную игру и позитивный настрой, что позволило ей одержать победу в первом матче на турнире в Мадриде и продолжить успешное выступление в грунтовом сезоне.

У нее уже 8 побед на грунте в этом сезоне, что является лучшим результатом среди всех теннисисток





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Мирра Андреева Мадрид 2026 Теннис Грунт Кончита Мартинес

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »