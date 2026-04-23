Head Topics

Теннис News

Мирра Андреева о победе в Мадриде, подготовке к грунтовому сезону и сотрудничестве с тренерами
📆4/23/2026 10:32 PM
📰championat
97 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 59% · Publisher: 51%

Мирра Андреева прокомментировала свой дебютный матч в Мадриде-2026, рассказала о сложностях адаптации к условиям корта, психологических приемах и подготовке к грунтовому сезону. Также она поделилась впечатлениями о работе с тренером Кончитой Мартинес и спарринг-партнером Алексеем Ватутиным.

Дебютный матч Мирры Андреевой на турнире в Мадриде в 2026 году оказался непростым, но завершился победой над венгерской теннис исткой Панной Удварди. Юная россиянка поделилась своими впечатлениями от игры, рассказав о сложностях адаптации к условиям корта, влиянии погоды и особенностях подготовки к грунт овому сезону.

Андреева призналась, что в начале матча испытывала трудности с поиском своего ритма, что было связано с новыми условиями игры – она впервые в этом году играла на этом стадионе и даже не тренировалась на этом корте. Пух, который летал повсюду, также вносил свои коррективы, затрудняя контроль мяча. Несмотря на это, Андреева смогла собраться и выиграть первый сет, что стало ключевым моментом в матче.

Во время интервью Мирра рассказала о своих психологических приемах перед выходом на корт, признавшись, что старается представить себя легендарными теннисистами, такими как Роджер Федерер или Рафаэль Надаль. Также она поделилась, что во время матчей в ее голове звучит песня «Girls Just Wanna Have Fun» Синди Лопер. Андреева выразила благодарность болельщикам за поддержку и пообещала в будущем удивить их знанием испанского языка.

Она также рассказала о подготовке к грунтовому сезону, отметив, что провела много времени в спортзале, что позволило ей хорошо подготовить тело к этому покрытию. Андреева подчеркнула, что грунт подходит к ее стилю игры, и она рада, что ей удается добиваться хороших результатов на этом покрытии. Мирра Андреева также коснулась темы сотрудничества со своим тренером Кончитой Мартинес и спарринг-партнером Алексеем Ватутиным.

Она рассказала о подарке, который планирует преподнести Кончите в Мадриде, и о помощи, которую ей оказал Ватутин во время турнира в Линце, где он выполнял функции спарринг-партнера, теннисного и даже фитнес-тренера. Андреева отметила, что благодаря расслабленной и комфортной атмосфере, созданной Ватутиным, ей удалось успешно выступить на турнире. В целом, Мирра Андреева продемонстрировала уверенную игру и позитивный настрой, что позволило ей одержать победу в первом матче на турнире в Мадриде и продолжить успешное выступление в грунтовом сезоне.

У нее уже 8 побед на грунте в этом сезоне, что является лучшим результатом среди всех теннисисток

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

championat /  🏆 29. in RU

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-24 01:32:37